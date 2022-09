Royaume-Uni : la reine Élisabeth II est morte

Son état de santé s’était beaucoup dégradé durant ces dernières semaines. La reine du Royaume-Uni est décédée, ce jeudi 8 septembre, à l’âge de 96 ans.

L’annonce a été annoncée faite ce jeudi soir via un communiqué de Royal Family (Famille royale). »La reine est décédée paisiblement à Balmoral cet après-midi. Le roi et la reine consort resteront à Balmoral (Ecosse) ce soir et reviendront à Londres demain », lit-on dans le communiqué.

Pas plus tard que ce matin, l’entourage de la reine a affiché ses préoccupations après la dégradation de son Etat de santé. Dans un communiqué, Buckingham Palace avait précisé que la reine était sous surveillance médicale dans son château de Balmoral où elle passait traditionnellement ses vacances.

Qui sera le nouveau roi du Royaume-Uni ?

La mort de la reine Élisabeth II est assurée de susciter une immense émotion au Royaume-Uni ainsi dans le monde. Du fait du décès de la souveraine, le Prince Charles devient le nouveau roi d’Angleterre.

Agé de plus de 73 ans, le Prince Charles est le plus vieux roi à accéder au trône. Avant le décès de sa mère, il s’était rendu à ses côtés au château de Balmoral.