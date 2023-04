Royaume-Uni : la neurochirurgienne algérienne Nawel Habchi se distingue à l’université Victoria

Les têtes pensantes algériennes accomplissement des exploits à l’étranger. Chercheurs, professeurs universitaires, chefs de services dans de grandes entreprises (NASA), les Algériens ont su démontrer au monde ce qu’ils valent en termes de compétences.

Aujourd’hui, c’est une autre figure scientifique qui se démarque hors de nos frontières : le docteur Nawel Habchi s’est vue promue rédactrice en chef d’un prestigieux magazine de santé universitaire au Royaume-Uni.

Nawel Habchi , médecin et chercheuse algérienne, promue à la tête d’une revue médicale anglaise



Après une brillante carrière en Algérie, Nawel Habchi, s’est faite un nom au pays du prince Harry. Nawel, qui est docteure en médecine, a d’abord exercé en tant que professeur au sein de la prestigieuse University of Victoria de Londres. Elle a ensuite été promue rédactrice en chef de la revue médicale de l’université à la fin avril 2023.

Si son profil est autant apprécié à l’étranger, c’est que Nawel est un véritable couteau-suisse de compétences. Elle possède également un Magister en biologie et physiologie animale, délivré par l’Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene d’Alger en 2011. Elle est, au même titre, titulaire d’une licence en littérature anglaise de l’Université de Bouzaréah.

Un palmarès honorable à la fois en Algérie et à Londres : Nawel Habchi ou l’exemple de la femme accomplie

Si elle brille par ses accomplissements au Royaume-Uni, Nawel n’a pas non plus chômé dans son pays de naissance. Elle a été enseignante à l’USTHB pendant presque 12 ans, avant d’intégrer le service de neurochirurgie de l’hôpital Mustapha Bacha d’Alger. Elle a par ailleurs participé à plusieurs conférences entre temps (Olcias, Comité International Olympique..).

Nawel a aussi été membre de plusieurs associations scientifiques au cours de son parcours. L’European Association for Cancer Research (EACR), le Comité International Olympique, l’International Epilepsy Surgery Society, le Mesrs d’Alger et l’European Association of Neurosurgical Societies en sont de bons exemples.