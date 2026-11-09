Royaume-Uni : pourquoi 569 Algériens condamnés et expulsables restent sur le territoire

Près de 20 000 délinquants étrangers visés par une procédure d’expulsion vivent en liberté au Royaume-Uni, dont 569 Algériens, selon des données du ministère britannique de l’Intérieur. Le taux de renvoi des Algériens ne dépasse pas 4,2 %. Ce que disent vraiment ces chiffres, et pourquoi les expulsions restent difficiles.

Combien d’Algériens condamnés sont visés par une expulsion au Royaume-Uni ?

Environ 20 000 délinquants étrangers ayant purgé leur peine vivent au Royaume-Uni alors qu’ils font l’objet d’une procédure d’expulsion, selon des médias britanniques. Parmi eux figurent 569 Algériens, selon des données du ministère britannique de l’Intérieur, le Home Office, révélées par le quotidien The Times. Les ressortissants jamaïcains (775), nigérians (773) et irakiens (642) sont aussi nombreux dans ce cas.

Ces chiffres datent de juin 2025 : c’est la première fois que le Home Office publie ce type de données. Certains médias ont avancé le chiffre de 596 Algériens, mais la majorité des médias britanniques retiennent celui de 569. Un autre décompte, plus récent, fait état de 21 294 délinquants étrangers au total.

Que signifie le taux de renvoi de 4,2 % des Algériens ?

Pour les Algériens, le taux de renvoi atteint 4,2 %, contre 3,4 % pour les Irakiens. Ce chiffre compare le nombre de délinquants renvoyés au nombre de ceux qui vivent encore sur le territoire. Les ressortissants des pays de l’Union européenne sont, eux, renvoyés beaucoup plus souvent.

Ce taux reste toutefois une indication, et non une mesure précise. Les renvois comptabilisés incluent en effet des détenus expulsés directement depuis la prison, alors que le total ne concerne que ceux qui vivent en liberté. Les deux chiffres ne portent donc pas exactement sur le même groupe de personnes.

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Opposition et gouvernement britanniques : qui dit quoi ?

Ces chiffres alimentent une vive bataille politique au Royaume-Uni. Le ministre de l’Intérieur du cabinet fantôme conservateur, Chris Philp, affirme n’avoir obtenu ces données qu’au terme d’un an de démarches. « Seule une infime fraction des criminels de pays comme la Jamaïque, le Nigeria, la Somalie, l’Algérie, le Bangladesh, le Zimbabwe ou même l’Inde est renvoyée », a-t-il déclaré.

Le gouvernement travailliste défend son bilan. « Tout ressortissant étranger condamné à une peine de prison au Royaume-Uni est signalé pour expulsion dès que possible et interdit de retour », assure le Home Office. Selon lui, près de 12 000 délinquants étrangers ont été renvoyés en deux ans, soit 41 % de plus que lors des deux années précédentes.

Quelles affaires ont relancé le débat au Royaume-Uni ?

Plusieurs affaires jugées à Londres ces derniers mois ont impliqué des ressortissants algériens en situation irrégulière. En juin 2026, la justice britannique a condamné des membres d’un groupe qui avait volé pour plus de 600 000 livres de bijoux à des membres de la famille royale d’Abu Dhabi, à la gare de St Pancras. Notre article sur ce vol de bijoux à Londres détaillait cette affaire.

Le juge a qualifié ce vol de « planifié et organisé », impliquant la coordination de sept hommes. Au total, sept personnes ont été condamnées pour des vols de bagages autour de la gare. Ces affaires restent toutefois des cas jugés individuellement, et aucune donnée officielle ne permet de mesurer la part des Algériens dans ce type de délits.

Que prévoit la loi britannique pour expulser les délinquants étrangers ?

Au Royaume-Uni, tout étranger condamné à au moins douze mois de prison peut être expulsé. Depuis le 26 mars 2026, les nouvelles règles du Home Office vont plus loin. Un étranger condamné à au moins douze mois avec sursis, au Royaume-Uni ou à l’étranger, voit son visa refusé ou annulé.

Le gouvernement prévoit aussi de réformer l’application du droit au respect de la vie familiale, inscrit dans la Convention européenne des droits de l’homme. Ce droit est souvent invoqué par les délinquants pour contester leur expulsion. Le gouvernement veut faire primer la sécurité du public sur ces recours.

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Pourquoi les expulsions vers l’Algérie restent-elles difficiles ?

Pour expulser un étranger, le Royaume-Uni doit disposer d’un passeport valide ou d’un document de voyage délivré par son pays d’origine. Il doit aussi surmonter les recours juridiques, notamment ceux fondés sur les droits humains. Les médias britanniques citent ces deux obstacles, ainsi que la négociation d’accords de réadmission, comme les principaux freins aux renvois.

Le Royaume-Uni et l’Algérie disposent pourtant d’un cadre de coopération. Les deux pays ont signé en 2006 un accord sur les expulsions assorties de garanties, ainsi qu’une convention d’extradition. Le Home Office a aussi publié en septembre 2026 un programme d’aide à la réinsertion des Algériens renvoyés, qui prévoit un accueil à l’aéroport et un accompagnement en Algérie.

Les dysfonctionnements des prisons britanniques compliquent aussi les procédures. En novembre 2025, un Algérien en attente d’expulsion, Brahim Kaddour-Cherif, avait été libéré par erreur de la prison de Wandsworth, avant d’être arrêté une semaine plus tard. Le Royaume-Uni a recensé 262 libérations par erreur entre avril 2024 et mars 2025, soit 128 % de plus que l’année précédente.

Expulsions d’Algériens : ce qui se passe en France

La question des expulsions a aussi opposé l’Algérie et la France. En mars 2025, Alger a refusé une liste d’une soixantaine de ressortissants algériens que Paris souhaitait expulser. Le ministère algérien des Affaires étrangères a estimé que la France ne pouvait pas contourner unilatéralement le canal habituel de traitement des dossiers d’éloignement.

L’Algérie a rappelé que l’accord de 1994 sur les réadmissions reste lié à la convention consulaire de 1974, cadre de référence entre les deux pays. Elle a invoqué son devoir de protection consulaire envers ses ressortissants. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, avait jugé que ce refus portait « atteinte » aux intérêts de la France.

Les relations se sont depuis apaisées. Après la visite du ministre français de l’Intérieur, Laurent Nuñez, en février 2026, Alger a de nouveau délivré plusieurs dizaines de laissez-passer consulaires, comme le racontait notre article sur la reprise des expulsions entre la France et l’Algérie.

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