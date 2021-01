Royaume-Uni : Attaque au couteau à Londres 

En marge de la célébration du nouvel an, le centre-ville de Londres a été secoué par une violente attaque au couteau qui a fait trois (3) blessés.

Selon plusieurs sources concordantes, trois (3) personnes ont été poignardées à coups de couteau ce 1er janvier vers 00h30 au centre-ville Londres, soit quelques minutes après la célébration du nouvel an.

Les trois victimes, dont deux (2) hommes et une (1) femme, ont reçu plusieurs coups de poignard dans divers endroits de leurs corps et se trouvent dans des états plus ou moins grave.

Les pompiers ont été dépêchés sur les lieux pour secourir les blessés et assurer leur transfert à l’hôpital, tandis que les unités de sécurités ont lancé une grande opération de ratissage aux alentours de la scène du crime pour retrouver les responsables de cette attaque.

D’ailleurs, une femmes suspectée d’être impliquée dans cette attaque a été interpellée, alors que les recherches se poursuivent pour découvrir les circonstances exactes et les auteurs de ce crime.