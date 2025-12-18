Routes inondées : plusieurs axes majeurs bloqués, la GN appelle à la prudence 

Les fortes pluies récentes ont provoqué une montée significative des eaux sur le tronçon de la route nationale n°86 reliant les wilayas de Biskra et Khenchela, au niveau d’Oued El Tarfa, dans la commune de Naâqa. Cette situation a entraîné la fermeture temporaire de certaines parties de la route, créant des risques importants pour les usagers.

À LIRE AUSSI : Héros du train d’Angleterre : l’Algérien Samir Zitouni honoré par le roi Charles III

Selon les autorités locales, le niveau de l’eau a augmenté de manière rapide et imprévisible, rendant la circulation particulièrement dangereuse. Les équipes de sécurité et de protection civile sont déployées sur le terrain pour surveiller la situation et alerter les conducteurs. Leur présence vise à réduire les risques d’accidents et à orienter les automobilistes vers des itinéraires sûrs.

Inondations sur la route nationale 86 : prudence sur le tronçon Biskra-Khenchela

Les autorités rappellent que tenter de franchir les zones inondées peut avoir des conséquences graves. Même des portions de route apparemment peu profondes peuvent être emportées par le courant ou endommagées par l’eau. C’est pourquoi il est fortement recommandé aux conducteurs de ne pas s’aventurer dans les zones fermées ou submergées et de rester vigilants en tout temps.

Dans un communiqué, les responsables de la sécurité routière ont souligné l’importance de la prudence et de la patience : « Nous conseillons aux usagers de la route de suivre les consignes des équipes sur le terrain, d’éviter les zones inondées et de ne pas prendre de risques inutiles. Votre sécurité est notre priorité. »

À LIRE AUSSI : Algérie–Tunisie : bientôt une traversée maritime directe entre Annaba et Tunis

Les habitants de la région et les voyageurs empruntant la route nationale n°86 sont invités à s’informer régulièrement de l’état des routes avant de prendre la route. Les autorités locales utilisent différents canaux de communication, notamment les réseaux sociaux et la radio locale, pour diffuser les mises à jour sur la situation des routes et les itinéraires alternatifs.

Prudence sur la route nationale 86

Cette situation met en lumière la vulnérabilité de certaines routes face aux conditions météorologiques extrêmes et l’importance d’une vigilance accrue lors de la saison des pluies. Les services de la protection civile rappellent également que la coopération des citoyens est essentielle pour prévenir les accidents et garantir une circulation sécurisée.

À LIRE AUSSI : Voyager vers l’Algérie à petit prix : Volotea lance une offre spéciale dès 41 €

En conclusion, les conducteurs doivent rester attentifs aux alertes locales et respecter strictement les consignes de sécurité. La montée des eaux sur le tronçon Biskra-Khenchela est un rappel sérieux que la prudence et le respect des mesures de sécurité sont essentiels pour protéger des vies et éviter des accidents potentiellement graves.