Info trafic en temps réel : Liste des routes fermées par la neige ce jeudi 27 novembre

Les récentes intempéries et les chutes de neige abondantes depuis hier ont entraîné la fermeture de nombreuses routes et axes routiers dans plusieurs wilayas.

Selon les informations fournies par les services de la Gendarmerie nationale, la circulation est interrompue sur plusieurs axes majeurs, principalement dans la région montagneuse.

Voici les axes coupés entre Bouira et Tizi Ouzou :

La Route Nationale (RN) n°33 est fermée sur le tronçon reliant les wilayas de Bouira et Tizi Ouzou. La coupure est signalée aux niveaux de Tikjda (commune d’El Asnam) et Akouker en raison de l’importante accumulation de neige.

La Route Nationale (RN) n°30 est également hors service sur sa section reliant la commune d'« El-Saharidj, Bouira » à « Ouacif, Tizi Ouzou ». La circulation y est impossible au niveau de Tizi N'Koulen

La Route Nationale (RN) n°15 reliant les wilayas de Bouira et Tizi Ouzou est bloquée au niveau de Col de Tirourda (commune d'Aghbalou).

Routes fermées dans la Wilaya de Tizi Ouzou :

Dans la wilaya de Tizi Ouzou, la Route Nationale (RN) n°33 est fermée sur le tronçon reliant la commune d’Aït Boumahdi et la localité d’Assoul.

La Route Nationale (RN) n°15 entre Bouira et Tizi Ouzou est également impactée au niveau du Col de Tirourda

Enfin, les chutes de neige ont entraîné la fermeture de la RW n°253 reliant les wilayas de Tizi Ouzou et Béjaïa, précisément au niveau du col de Chellata

Les autorités compétentes ont été mobilisées pour procéder aux opérations de déneigement dès que les conditions le permettront. Il est vivement conseillé aux citoyens d’éviter tout déplacement non essentiel sur ces routes et de suivre les consignes de sécurité.

L’Algérie sous la neige et le froid : vague hivernale inédite

En effet, l’Algérie est frappée de plein fouet par une vague hivernale d’une intensité remarquable, marquant l’installation durable de l’hiver sur le Nord du pays et les Hauts Plateaux. L’Office National de la Météorologie (ONM) a multiplié les alertes, annonçant un cocktail météo fait de neige, pluie, verglas et froid polaire qui devrait perdurer ce jeudi 27 novembre.

La pluie s’annonce particulièrement violente sur la façade Est du pays. L’ONM a émis une alerte de niveau II (orange) pour les wilayas de Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Nord de Sétif et Nord de Mila. Les quantités estimées sont comprises entre 30 et 50 mm, pouvant atteindre ou localement dépasser 60 mm sur les zones côtières. Cette alerte est valide du mercredi 26 novembre (21h00) au vendredi 28 novembre (12h00).

Neige et verglas : Routes en danger sur les hauteurs

Deux alertes Neige et Verglas de niveau II (orange) ont été lancées, signalant un risque réel pour la circulation et les populations. D’une part, les wilayas de Constantine, Guelma, Skikda, Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Batna et Khenchela sont concernées par des chutes de neige attendues dès 1.000 mètres d’altitude, du mercredi 26 novembre (21h00) au jeudi 27 novembre (23h00).

D’autre part, une double alerte touche également le Centre et l’Est, notamment Tizi-Ouzou, Bouira, Béjaïa, Jijel, Sétif, Bordj Bou Arreridj et Mila, entre mercredi 26 novembre (12h00) et jeudi 27 novembre (23h00). Une deuxième alerte similaire concerne spécifiquement les wilayas de Boumerdès, Tizi-Ouzou, Bouira et Béjaïa, entre mercredi 26 novembre (21h00) et jeudi 27 novembre (21h00).

Températures négatives sur les hauts plateaux

L’installation de l’hiver s’accompagne d’une chute drastique des températures. L’intérieur du pays et les Hauts Plateaux sont confrontés à un froid polaire, avec des nuits particulièrement glaciales. Les minimales seront négatives sur les Hauts Plateaux et se maintiendront sous la barre des 10°C sur le littoral. Le mercure repassera en zone positive dans la journée, variant entre 7°C sur les Hauts Plateaux et 15°C à Alger.

Seul l’extrême Sud, notamment Bordj Badji Mokhtar, échappera à cette vague en affichant un confortable 32°C. Enfin, quatre wilayas — El Bayadh, Djelfa, Tiaret et Tissemsilt — ont été placées en vigilance jaune « Grand froid », exhortant les citoyens à la prudence face à ces conditions extrêmes.

Les autorités appellent l’ensemble de la population à faire preuve de la plus grande vigilance, notamment sur les routes en raison du verglas et des chutes de neige, et à prendre les précautions nécessaires face à ce froid exceptionnel.