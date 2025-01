Routes fermées ce week-end : la neige paralyse la circulation dans plusieurs wilayas

Le manteau blanc qui recouvre une partie du pays offre des paysages féeriques, transformant les montagnes en véritables cartes postales hivernales. Cependant, ces conditions climatiques paralysent de nombreuses routes, rendant les déplacements difficiles et isolant certaines régions. Via la page Facebook Tariki, la Gendarmerie nationale a publié ce vendredi la liste des routes coupées en raison de la neige ce week-end.

Les chutes de neige ont particulièrement touché les hauteurs du pays, perturbant ainsi la circulation. La wilaya de Bouira figure parmi les régions les plus impactées, où plusieurs axes majeurs sont coupés. Tizi Ouzou et Tlemcen ne sont pas en reste, avec des routes impraticables et des habitants contraints de limiter leurs déplacements.

Neige : plusieurs axes coupés à travers le pays ce 31/01/2025

Dans la wilaya de Bouira, la circulation est totalement interrompue sur la RN33 reliant Bouira à Tizi Ouzou. La neige a fortement impacté les zones de Tikjda, dans la commune d’El Asnam. Ainsi qu’Akouker, relevant de la commune de Bechloul. Les automobilistes doivent faire preuve d’une extrême prudence et éviter ce trajet ce week-end.

À Tizi Ouzou, la situation est similaire. La RN33 est impraticable au niveau d’Assoul, dans la commune d’Aït Boumahdi. L’accès à cette zone est rendu difficile par une épaisse couche de neige. Compliquant les opérations de déneigement en cours.

Dans l’ouest du pays, la wilaya de Tlemcen fait face à plusieurs coupures de routes. La RN22, qui relie les communes de Terni et Sebdou, est bloquée par les intempéries. De même, la W112S reliant El Gor à Sebdou est totalement obstruée. D’autres axes secondaires, tels que la W107 entre Sidi Djillali et Sebdou ainsi que la W02 et la W54 entre Terni et Aïn Ghoraba, sont également impraticables. Cette situation oblige alors les automobilistes et les transporteurs à emprunter des itinéraires alternatifs.

En bref : la liste des routes bloquées ce week-end

Voici la liste des axes routiers fermés par la neige ce week-end en Algérie.

Route nationale fermée à Bouira :

RN33 entre Bouira et Tizi Ouzou (Tikjda – El Asnam et Akouker – Bechloul).

Axe bloqué dans la wilaya de Tizi Ouzou :

RN33 au niveau d’Assoul, commune d’Aït Boumahdi.

Les routes fermées par la neige à Tlemcen :

RN22 entre Terni et Sebdou.

entre Terni et Sebdou. W112S entre El Gor et Sebdou.

entre El Gor et Sebdou. W107 entre Sidi Djillali et Sebdou.

entre Sidi Djillali et Sebdou. W02 et W54 entre Terni et Aïn Ghoraba.

Enfin, les services de la Gendarmerie nationale appellent à une vigilance accrue face à ces perturbations et recommandent d’éviter autant que possible les axes actuellement bloqués. Elles conseillent aux automobilistes de privilégier des itinéraires alternatifs afin de minimiser les risques et d’optimiser leurs trajets. L’usage d’équipements adaptés, notamment les chaînes à neige, est fortement préconisé pour toute circulation en zone affectée par ces conditions climatiques.