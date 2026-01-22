Routes dégradées par la pluie, axes sous neige : les zones à éviter pour limiter embouteillages et dangers

L’épisode météo qui a frappé plusieurs régions du pays cette fin de semaine n’a pas seulement blanchi les hauteurs et gonflé les oueds. Il a aussi mis à rude épreuve le réseau routier national, provoquant la fermeture de plusieurs axes stratégiques et perturbant la circulation dans différentes wilayas.

Entre routes nationales bloquées par la neige et chemins wilayaux submergés par les eaux, la situation a mobilisé les services de sécurité, tandis que la vigilance reste de mise face à la poursuite des intempéries.

Routes coupées en Algérie : la neige bloque un axe stratégique entre Tizi Ouzou et Bouira

Dans la wilaya de Tizi Ouzou, les importantes chutes de neige enregistrées ces derniers jours ont rendu impraticable la route nationale n°33, un axe clé reliant Tizi Ouzou à la wilaya de Bouira.

Selon les informations communiquées par les services compétents, la circulation reste interrompue au niveau de la région d’Assoul, dans la commune d’Aït Boumehdi, où l’accumulation de neige a totalement obstrué la chaussée.

Cette route, très fréquentée notamment en période hivernale, constitue un passage important pour les usagers reliant le centre du pays aux zones montagneuses.

Routes coupées en Algérie : montée des eaux et fermetures dans les Hauts Plateaux

Dans les Hauts Plateaux, ce sont surtout les pluies abondantes et la montée rapide du niveau des oueds qui ont provoqué des coupures de circulation.

À Djelfa, les eaux ont submergé la route nationale n°01A reliant Djelfa à Laghouat. Le point noir se situe précisément au niveau du pont de l’oued El Maït, dans la commune de Hassi Bahbah, rendant le passage impossible pour les automobilistes.

La même situation s’est produite sur la route wilayale n°110, qui relie Blida à Tipaza. Là encore, l’élévation du niveau des eaux a entraîné la fermeture de l’axe au niveau du centre de Ben Hamdani, dans la commune de Ben Khelil.

Routes coupées en Algérie : des axes wilayaux touchés à Relizane

Dans l’ouest du pays, la wilaya de Relizane figure également parmi les zones affectées par ces perturbations météorologiques. La route wilayale n°52, reliant Relizane à Mostaganem, reste fermée à la circulation.

La coupure a été enregistrée au niveau du douar Essalhiya, dans la commune de Beni Zentis, en raison de la montée des eaux qui a recouvert une partie de la chaussée. Une situation qui complique les déplacements entre les deux wilayas, notamment pour le trafic local.

Circulation routière : trafic fluide sur le reste du réseau national

D’après les données diffusées par le Centre d’information et de coordination routière de la Gendarmerie nationale, les autres axes routiers du pays connaissent une circulation normale.

Les autorités appellent toutefois les usagers à faire preuve de prudence, en particulier dans les zones exposées aux conditions climatiques difficiles, et à s’informer régulièrement de l’état des routes avant tout déplacement.