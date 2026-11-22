Le Parti populaire espagnol interroge la Commission européenne sur le rôle de Frontex entre l’Algérie et les Baléares. Derrière la polémique, qui vise d’abord le gouvernement de Pedro Sánchez, que disent les chiffres ? Et où en est la coopération entre Alger et Madrid ?

Route Algérie-Baléares : ce que l’opposition espagnole demande à Bruxelles

Rosa Estaràs et Dolors Montserrat, eurodéputées du Parti populaire (PP), ont interrogé la Commission européenne le 21 novembre. Elles l’interrogent sur le rôle de Frontex, l’agence européenne de garde-frontières, sur la route migratoire entre l’Algérie et les Baléares.

Leur question porte sur trois points. Elles demandent ce que l’Espagne a sollicité auprès de Frontex en 2026 pour surveiller cette route. Elles veulent connaître la coopération engagée avec l’Algérie contre les départs, les réseaux de passeurs et pour les réadmissions. Elles s’interrogent enfin sur les fonds européens mobilisables pour l’accueil des mineurs.

La démarche vise d’abord le gouvernement espagnol. « Pedro Sánchez a laissé la route migratoire depuis l’Algérie se consolider sans réponse efficace », a déclaré Dolors Montserrat. Rosa Estaràs réclame un gouvernement « qui protège ses frontières » et « qui négocie le nécessaire avec l’Algérie ».

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Baléares : combien de migrants arrivent depuis l’Algérie ?

Les chiffres du ministère espagnol de l’Intérieur confirment la hausse. Du 1er janvier au 31 octobre 2026, 7 188 personnes sont arrivées aux Baléares sur 399 embarcations. C’est 14,5 % de plus que sur la même période de 2025, soit 908 personnes supplémentaires.

L’archipel pèse désormais lourd dans les arrivées par la mer en Espagne. Selon nos calculs, il en concentre environ un quart, sur 28 155 arrivées maritimes dans tout le pays. Au 15 novembre, le compteur des Baléares atteignait 7 289 personnes.

La progression s’étale sur plusieurs années. L’archipel avait reçu 2 175 personnes en 2023, puis 5 836 en 2024. En dix mois, 2026 dépasse déjà le triple de 2023, selon nos calculs.

Formentera, environ 12 000 habitants, a vu arriver 1 857 personnes depuis le début de l’année. Les îles prenaient aussi en charge 880 mineurs non accompagnés en juillet. Les données espagnoles ne précisent pas la nationalité des personnes arrivées.

Frontex : la seule grande route migratoire en hausse en Europe

Les chiffres européens vont dans le même sens. Au premier semestre 2026, Frontex a recensé environ 7 900 passages irréguliers en Méditerranée occidentale. C’est 17 % de plus qu’un an plus tôt. Dans l’ensemble de l’Union, les passages baissent de 37 %.

Selon l’agence, cette hausse s’explique « principalement par des départs depuis l’Algérie ». Elle l’attribue à un déplacement des réseaux de passeurs après le renforcement des contrôles sur d’autres routes. Les Baléares reçoivent près de la moitié des arrivées de cette route.

Algérie-Espagne : ce que prévoit la coopération contre la migration irrégulière

La question du PP porte aussi sur la coopération avec Alger. Le 20 octobre 2025, le ministre de l’Intérieur Saïd Sayoud a reçu à Alger son homologue espagnol, Fernando Grande-Marlaska. Les deux pays ont alors convenu de relancer leur protocole sur le rapatriement des migrants en situation irrégulière.

Ils se sont aussi engagés à renforcer la coopération policière contre la migration irrégulière et la falsification de documents. Un programme de formation couvre 2025 et 2026, notamment sur la lutte contre la migration par voie maritime. Pour Saïd Sayoud, l’Algérie et l’Espagne « partagent la même approche » sur ce dossier.

Le ministre a aussi rappelé l’action de l’Algérie. Selon lui, l’Algérie a empêché en 2024 « plus de 100 000 migrants irréguliers » de rejoindre l’Afrique du Nord et l’Europe. En 2025, l’Algérie en a reconduit plus de 82 000 dans leur pays d’origine, selon lui.

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Saïd Sayoud a insisté sur un point. L’Algérie « ne recourt en aucun cas à la question migratoire comme moyen de chantage » avec les pays européens, a-t-il affirmé. Fernando Grande-Marlaska a salué de son côté « les efforts considérables » de l’État algérien, « dans le respect total des droits de l’Homme ».

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Réadmissions : ce qui a changé depuis 2025

Les retours d’Algériens en situation irrégulière ont longtemps bloqué. En février 2025, une rencontre entre les ministres de l’Intérieur, à Madrid, s’était achevée sans accord sur ce point. La relation sortait alors de la crise diplomatique de 2022.

Le dossier a avancé depuis. En mars 2026, les deux pays ont réactivé leur traité d’amitié. En mai, la police espagnole a relancé les renvois forcés d’Algériens en situation irrégulière, selon la presse espagnole. Cinq des sept mineurs algériens arrivés à Ibiza ont aussi été renvoyés en Algérie.

Le rapprochement reste toutefois inachevé. Le sommet bilatéral prévu en octobre 2026 a été reporté. La réponse de la Commission européenne pourrait éclairer l’état réel de la coopération sur le terrain.

Harraga : une traversée toujours meurtrière

Derrière les chiffres, la traversée reste dangereuse. En août, 17 migrants partis d’Algérie ont péri en mer sur la route de l’Espagne. En juillet, les familles de douze migrants partis d’Oran restaient sans nouvelles depuis une semaine.

Les deux gouvernements mettent en avant la lutte contre les réseaux de passeurs. « Le démantèlement de ces réseaux criminels contribue à sauver des vies », a souligné Fernando Grande-Marlaska à Alger. En 2026, les polices ont démantelé plusieurs réseaux entre l’Algérie et l’Espagne.