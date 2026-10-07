Mauvaise nouvelle pour les voyageurs algériens : la Roumanie suspend les demandes de visa

L’ambassade de Roumanie en Algérie annonce la suspension temporaire et immédiate de l’ensemble de ses services consulaires à compter de ce mercredi 7 octobre. Traitement des demandes de visa, démarches administratives et rendez-vous sont gelés pour une durée indéterminée.

Conséquence immédiate : tous les dépôts de demandes de visa Schengen à destination de la Roumanie sont suspendus pour les ressortissants algériens jusqu’à la réouverture des services consulaires.

Membre à part entière de l’espace Schengen depuis janvier 2025, la Roumanie délivre des visas de court séjour autorisant les déplacements dans l’ensemble de la zone pour une durée maximale de 90 jours par période de 180 jours.

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La reprise des activités consulaires conditionnée à de nouvelles mesures

L’ambassade de Roumanie à Alger a officialisé dans un communiqué une nouvelle phase de gel de ses prestations : « Une nouvelle période de suspension temporaire de l’activité consulaire, y compris du traitement des demandes de visa, est actuellement en cours », indique le texte.

L’ambassade précise que ce gel restera effectif jusqu’à l’instauration de nouvelles procédures, dont les modalités seront communiquées une fois finalisées. Aucune date de reprise n’a pour l’instant été avancée.

Pourquoi cette suspension ? Selon la représentation diplomatique, la mesure découle d’un manque criant de personnel consulaire, survenant durant la période d’alternance des équipes dépêchées par le ministère des Affaires étrangères à Bucarest.

Un blocage opérationnel

Par ailleurs, la représentation diplomatique souligne un blocage opérationnel : les solutions d’appoint et l’envoi de personnel temporaire pour remplacer les agents absents ont déjà été exploités au maximum des capacités possibles.

Pour toute question ou demande d’information supplémentaire, les demandeurs de visa pour la Roumanie peuvent transmettre directement leur requête au ministère roumain des Affaires étrangères via le formulaire dédié : www.mae.ro/fr/petitions.

Conséquence pratique pour les candidats au voyage : l’enregistrement des demandes est momentanément impossible sur le territoire algérien, dans l’attente d’un retour à la normale.

Un gel des activités consulaires initié fin juin 2026

Le service des visas de l’ambassade de Roumanie en Algérie est à l’arrêt depuis le 25 juin 2026. Cette interruption temporaire fait suite au départ du consul et à la vacance de son poste, entraînant un manque de personnel indispensable au traitement des dossiers.

Face à cette situation, le ministère roumain des Affaires étrangères a mis à jour ses annonces le 3 juillet 2026. La diplomatie roumaine cherche activement à transférer provisoirement la gestion des demandes de visa vers une autre ambassade de Roumanie située dans la région et disposant des moyens humains requis.

À ce jour, ce report n’a pas encore pu se concrétiser en raison de contraintes juridiques, administratives et logistiques. Les activités consulaires restent donc entièrement suspendues à Alger dans l’attente de la désignation d’un nouveau consul ou de la validation d’une alternative régionale.

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