Alors que la vaccination a permis de réduire considérablement la circulation de la rougeole au cours des dernières décennies, cette maladie infectieuse connaît une nouvelle progression dans plusieurs régions du monde. Des foyers épidémiques réapparaissent dans des pays qui avaient pourtant réussi à interrompre sa transmission, faisant craindre un recul des avancées obtenues en matière de prévention.

Cette résurgence n’est pas liée à un seul facteur. Les perturbations des programmes de vaccination pendant la pandémie de Covid-19, la désinformation, la réticence vaccinale et la diminution des financements consacrés à la santé contribuent à fragiliser la protection des populations. Plusieurs spécialistes alertent sur cette évolution, alors que le vaccin contre la rougeole reste le principal moyen de prévenir les infections et leurs complications.

Rougeole : une recrudescence qui touche plusieurs régions du monde

La progression de la rougeole ne concerne plus uniquement les pays confrontés à des difficultés d’accès aux soins. Ces dernières années, plusieurs pays à revenu intermédiaire et élevé ont également connu une reprise de la transmission du virus.

Dans un article consacré à cette évolution, le Financial Times rapporte que les États-Unis, le Mexique et la Bolivie ont récemment perdu leur statut de pays ayant éliminé la transmission endémique de la maladie. Cette situation résulte de la circulation continue du virus pendant au moins douze mois dans chacun de ces territoires.

🟢 À LIRE AUSSI : Mal de gorge, fatigue… et si ce n’était pas une grippe ? L’OMS alerte sur un nouveau variant du Covid

Les données disponibles témoignent également des difficultés à maintenir une couverture vaccinale suffisante. À la fin de 2025, environ 84 % des enfants dans le monde avaient reçu une première dose du vaccin contre la rougeole, tandis que seulement 77 % avaient bénéficié de la seconde. Ces niveaux restent inférieurs au seuil de protection recommandé par les autorités sanitaires.

La situation est d’autant plus préoccupante que la rougeole figure parmi les maladies infectieuses les plus contagieuses. Une personne infectée peut transmettre le virus à des individus non immunisés. Notamment dans les communautés où la vaccination reste insuffisante.

Covid-19, désinformation, baisse des financements : pourquoi la rougeole revient-elle ?

Plusieurs facteurs se combinent pour expliquer cette reprise de la circulation virale. Le premier remonte à la pandémie de Covid-19. Qui a profondément perturbé les services de santé et les programmes de vaccination infantile dans de nombreux pays.

Les restrictions sanitaires, les difficultés d’accès aux centres de soins et la réorganisation des services médicaux ont empêché certains enfants de recevoir leurs doses dans les délais prévus. Ces retards ont progressivement créé des groupes de personnes insuffisamment protégées, favorisant la propagation du virus.

La désinformation constitue un autre obstacle. La diffusion de fausses informations sur les vaccins et les inquiétudes concernant leur sécurité alimentent l’hésitation vaccinale dans certaines communautés. Cette situation peut réduire l’adhésion aux campagnes de prévention. Même dans les pays où les infrastructures sanitaires permettent un accès relativement large à la vaccination.

🟢 À LIRE AUSSI : Prouesse médicale en Algérie : une équipe réalise une importante opération sur une tumeur ovarienne

Les spécialistes évoquent également le poids des politiques budgétaires. Les restrictions des dépenses publiques de santé, notamment après la crise financière de 2008, ont fragilisé certains dispositifs de prévention. Plus récemment, la diminution de l’aide internationale destinée aux pays à faibles revenus a ajouté une difficulté supplémentaire au financement des campagnes vaccinales.

Dans une analyse publiée le 23 octobre 2026, le British Medical Journal souligne que la stagnation de la couverture vaccinale mondiale depuis 2020 a contribué à inverser une partie des progrès réalisés auparavant. Son étude, qui porte sur 204 pays et territoires entre 1990 et 2023, relève une remontée de l’incidence et de la mortalité liées à la rougeole après plusieurs décennies de recul.

La matinale d'Algérie 360° L'essentiel de l'actualité algérienne chaque matin dans votre boîte mail. Ne pas remplir Je m'abonne Gratuit, désinscription en un clic.

Vaccination contre la rougeole : pourquoi le seuil de 95 % est-il déterminant ?

Face à cette progression, les autorités sanitaires rappellent que la prévention repose avant tout sur une couverture vaccinale élevée et régulière. L’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) recommande d’atteindre au moins 95 % de couverture pour chacune des deux doses du vaccin contre la rougeole, dans chaque communauté.

Ce seuil vise à limiter suffisamment le nombre de personnes susceptibles de contracter le virus pour empêcher sa circulation durable. Il ne suffit donc pas qu’un pays affiche une bonne moyenne nationale. Certaines régions ou communautés peuvent présenter des taux de vaccination nettement plus faibles et devenir des foyers de transmission.

🟢 À LIRE AUSSI : Diabète de type 2 : Saidal présente son nouveau médicament « DAPAFLUX »

Quelles mesures pour freiner la propagation de la rougeole ?

Pour inverser la tendance, l’organisation préconise plusieurs mesures :

Renforcer la vaccination de routine , en particulier chez les enfants qui n’ont reçu aucune dose ou dont le schéma vaccinal reste incomplet.

, en particulier chez les enfants qui n’ont reçu aucune dose ou dont le schéma vaccinal reste incomplet. Organiser des campagnes de rattrapage pour combler les retards accumulés pendant la pandémie et atteindre les populations insuffisamment protégées.

pour combler les retards accumulés pendant la pandémie et atteindre les populations insuffisamment protégées. Améliorer la surveillance épidémiologique , afin de détecter rapidement les cas suspects et de suivre les chaînes de transmission.

, afin de détecter rapidement les cas suspects et de suivre les chaînes de transmission. Intervenir rapidement lors des foyers épidémiques , notamment par la vaccination ciblée et le suivi des personnes exposées.

L’OPS insiste également sur la nécessité de maintenir les efforts de prévention dans la durée. La circulation internationale des personnes facilite en effet l’introduction du virus dans des communautés. Où la couverture vaccinale ne permet pas de freiner sa propagation.

La résurgence actuelle rappelle ainsi que les progrès obtenus contre la rougeole restent étroitement liés à la continuité des programmes de vaccination. Même après plusieurs années de recul, une baisse de la protection collective peut permettre au virus de retrouver un terrain favorable à sa circulation.

🟢 À LIRE AUSSI : Diabète : pourquoi le cœur et les reins sont-ils particulièrement exposés aux complications ?