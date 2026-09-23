Oscars 2027 : le film « Roqia » de Yanis Koussim représentera l’Algérie

Le long-métrage Roqia, réalisé par Yanis Koussim, est officiellement sélectionné pour porter les couleurs de l’Algérie lors de la 99ᵉ cérémonie des Oscars. Une formidable nouvelle pour tous les cinéphiles du pays, qui auront les yeux rivés vers Hollywood dans la nuit du 14 au 15 mars 2027, où le film tentera d’entrer dans l’histoire au mythique Dolby Theatre de Los Angeles.

Chaque année, la cérémonie des Oscars rassemble le gratin du 7ᵉ art à Los Angeles pour célébrer le meilleur du cinéma mondial. Organisée par l’Académie des arts et sciences du cinéma (AMPAS), cette soirée prestigieuse récompense les réalisateurs, acteurs et techniciens d’exception à travers les mythiques statuettes dorées, érigeant les œuvres primées au rang de classiques instantanés.

Événement culturel suivi par des millions de téléspectateurs, la cérémonie combine le glamour du tapis rouge à une tension dramatique unique. Au-delà du spectacle, elle offre un tremplin international décisif aux longs-métrages sélectionnés — notamment dans la catégorie du Meilleur film international —, projetant les cinématographies du monde entier sous les feux de la rampe hollywoodienne.

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Le film Roqia choisi pour porter les couleurs de l’Algérie aux Oscars 2027

Après un carton de plus de quatre mois dans les salles algériennes, le film Roqia de Yanis Koussim franchit une étape historique : il est sélectionné pour représenter l’Algérie lors de la 99ᵉ cérémonie des Oscars dans la catégorie du Meilleur long-métrage international.

L’annonce a été partagée par le réalisateur Yanis Koussim sur son compte Instagram. Il s’agit d’un coup de projecteur important pour le cinéma algérien, qui confirme son rayonnement bien au-delà de ses frontières.

Né à Sétif en 1977 et formé à La Fémis, Yanis Koussim est une figure clé du cinéma indépendant algérien. Remarqué pour son court-métrage Khouya (primé à Locarno et Amiens) et sa participation au documentaire Un été à Alger, il a également coécrit les longs-métrages À mon âge, je me cache encore pour fumer et L’Algérie mon amour. Acteur engagé de la scène locale, il est en outre cofondateur du collectif de cinéastes Plateau19.

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Roqia, l’horreur en miroir de la réalité

Roqia est un thriller horrifique captivant qui entremêle deux récits à des époques distinctes. L’intrigue nous plonge en 1993 aux côtés d’Ahmed qui, amnésique après un grave accident de voiture, regagne son village natal. Là-bas, le malaise s’installe : sa maison, ses enfants et sa propre épouse lui semblent totalement étrangers, tandis que des voix mystérieuses et des bruits nocturnes viennent hanter ses nuits.

Parallèlement, l’intrigue explore une seconde temporalité en suivant un Raqi âgé, frappé par la maladie d’Alzheimer. Son déclin cognitif ainsi que la perte énigmatique de l’un de ses doigts semblent découler d’un mal obscur. Porté par un casting réunissant Akram Djeghim, Hanaa Mansour, Krimo Derradji et Lydia Hani, Roqia entrelace habilement le destin de ces deux hommes pour façonner un récit d’épouvante où le passé et le présent se rejoignent dans une atmosphère de pur mystère.

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