Ronaldo à Al-Nasr : combien va-t-il toucher en dinars algérien ?

La star mondiale de football, Cristiano Ronaldo, devrait aller tenter une nouvelle expérience dans un championnat des pays du Golfe. Il aurait trouvé un accord avec le club saoudien Al-Nasr. Le quintuple Ballon d’Or devrait percevoir un salaire annuel astronomique.

C’est une certitude. Cristiano Ronaldo va quitter Manchester United. Un accord mutuel a été trouvé entre les deux parties pour une séparation à l’amiable qui devrait être actée après la fin de la Coupe du Monde qui se déroule au Qatar.

Recalée par plusieurs clubs européens en raison de son salaire et son âge avancé (bientôt 38 ans), la légende du football portugais aurait trouvé un nouveau un point de chute. C’est en Arabie-Saoudite qu’il devrait rebondir.

En effet, il est proche que jamais de rejoindre le club Al-Nasr. Au moment où le journaliste anglais Piers Morgan, qui est proche du joueur, a démenti l’information, un journal espagnol spécialisé confirme un accord entre CR7 et le club saoudien.

CR7, le sportif le mieux payés au monde à partir du 1er janvier 2023 ?

En effet, il s’agit de « Marca ». Le journal sportif espagnol affirme que Cristiano Ronaldo rejoindra officiellement Al-Nasr à partir du 1er janvier 2023.

Le média espagnol a même divulgué les privilèges financiers que devrait avoir le joueur. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il s’agit d’un salaire annuel astronomique de 200 Millions d’Euros.

Ainsi, le quintuple Ballon d’Or devrait percevoir un salaire annuel de 3000 milliards de centimes algériens, soit 250 milliards de centimes par mois, plus de 8 milliards par jour, plus de 333 millions par heure et enfin plus de 55.000 dinars par minute.

Mais avec le taux de change du marché noir, les chiffres sont plus faramineux. Autrement dit, le salaire annuel de CR7 avoisine 4000 milliards centimes, soit 333 milliards de centimes par mois, 11 milliards de centimes par jours, 462 millions de centimes par heure et enfin 7 millions par minute.

La star du football mondial pourrait donc être le sportif le mieux payés au monde à partir de la nouvelle année 2023. Actuellement, c’est les deux stars du PSG Lionel Messi et Neymar qui sont en tête, avec des salaires annuels respectivement de 75 et 70 millions d’Eurons.