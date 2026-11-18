Le naufrage des Verts au stade de Kégué n’a pas seulement coûté trois buts et des points précieux dans la course à la CAN-2027. Il a surtout rouvert un dossier que beaucoup pensaient refermé : celui du fonctionnement interne de la Fédération algérienne de football. Deux voix ont enfoncé le clou en quelques heures. Romain Molina, le journaliste sportif français, parle d’un « mal » qu’il juge « très profond ». Maâmar Djebbour, journaliste à la Radio nationale Chaine 3, lui, désigne nommément le président de l’instance.

Molina décrit une FAF rongée par les luttes de clans

Selon le journaliste d’investigation, rien n’a réellement bougé depuis l’arrivée de Walid Sadi à la tête de l’institution. Les visages changent, les mécanismes restent. Il énumère des « querelles d’influence, une politisation persistante des décisions et une transparence financière qu’il qualifie d’insuffisante ».

Ce constat n’est pas inédit sous sa plume. Au lendemain du Mondial américain, il avait déjà mis en cause la gestion de l’instance fédérale, évoquant une absence d’encadrement professionnel digne d’une compétition planétaire. Quatre mois plus tard, son diagnostic n’a pas varié d’un iota.

Il revient aussi sur un épisode qu’il juge symptomatique : la prolongation, assortie d’une revalorisation salariale, de l’ex-sélectionneur national Vladimir Petkovic qui ne faisait pourtant pas consensus dans le vestiaire. Un salaire déjà colossal, rappelle-t-il, pour un technicien contesté par ses propres joueurs.

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La fracture entre les joueurs et la FAF s’aggrave

Le cœur du problème, pour Molina, se situe ailleurs que sur le banc de touche. Remplacer un entraîneur par un autre relevait selon lui d’une illusion commode. L’organisation globale n’ayant pas évolué, les mêmes dysfonctionnements se reproduisent mécaniquement.

Il décrit un staff qu’il dit gagné par la paranoïa et un groupe de joueurs lassé par la manière dont les choses sont menées. L’écart se creuserait de match en match entre les internationaux et leur fédération. Un climat qui explique, à ses yeux, la frustration apparue face aux Togolais, avec des cadres qui ne comprendraient plus les exigences disciplinaires imposées par l’encadrement technique.

Ces tensions internes avaient déjà transparu durant la longue séquence du départ de Vladimir Petkovic. Entre un bras de fer contractuel qui a duré plusieurs semaines et des critiques publiques d’anciens internationaux, l’instance n’a jamais vraiment retrouvé la sérénité.

Maâmar Djebbour engage la responsabilité de Walid Sadi

Sur les ondes de la Chaîne 3, pourtant média étatique, le journaliste Maâmar Djebbour n’a pas mâché ses mots. Une défaite reste une défaite, concède-t-il, et le football en produit régulièrement. Ce qu’il refuse, c’est la manière. « Nous sommes tombés après avoir été littéralement piétinés sur le terrain », a-t-il lancé.

Il s’en prend ensuite à l’argument de la transition, devenu selon lui un paravent commode. Huit des joueurs alignés à Lomé avaient disputé la dernière Coupe du monde. Difficile, dans ces conditions, d’invoquer un groupe en reconstruction totale.

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La nomination de Hemdani comparée à un pari risqué

Djebbour tient à préciser qu’il ne vise pas le sélectionneur en place. Ce qu’il conteste, c’est le processus qui a conduit à sa désignation. L’image qu’il emploie est frappante : celle d’une partie de poker, où l’on mise en espérant que le coup passe.

Pour une sélection qui représente un pays entier, une telle méthode lui paraît intenable. Il réclame une concertation élargie, l’avis des spécialistes, voire la consultation des plus hautes autorités. L’équipe nationale reste, insiste-t-il, un puissant facteur de cohésion sociale, comme l’ont montré les explosions de joie populaires de ces dernières années.

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Sa conclusion est tranchante : la responsabilité du président de la FAF est selon lui engagée intégralement. Une charge d’autant plus notable qu’elle intervient sur un média d’État. Le principal intéressé, qui avait longuement détaillé devant le Bureau fédéral les coulisses de la séparation avec Petkovic, n’a pour l’heure pas réagi.

Du côté du terrain, Brahim Hemdani a écarté l’idée d’une démission tout en se désignant comme premier responsable. Mais si l’analyse de Molina et de Djabour se vérifie, le problème dépasse largement le banc de touche.