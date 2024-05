Rôle clé de l’agriculture dans l’économie algérienne avec 35 Mds $ de contribution au PIB

L’agriculture joue un rôle crucial dans l’économie nationale. Hier, à l’ouverture officielle du salon de l’agriculture, de l’élevage et de l’agro-industrie, le secrétaire général du ministère de l’agriculture et du développement rural a rappelé cette contribution, et ce en prononçant un discours au nom du ministre de l’agriculture, soulignant que le secteur contribue à 18% du produit intérieur brut (PIB), soit plus de 4747 milliards DA (35 milliards USD). Ce chiffre est en hausse par rapport à l’année 2023, où la contribution était de 14,7%.

En effet, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune avait révélé en mars dernier cette augmentation, indiquant que l’agriculture employait 2,6 millions de travailleurs en 2022. Cette année-là, le secteur avait contribué à hauteur de 25 milliards de dollars au PIB. Youcef Cherfa, par la voix de son secrétaire général, a souligné que le secteur connaît une grande dynamique et constitue un levier pour la sécurité alimentaire nationale. Actuellement, il assure près de 75% des besoins alimentaires nationaux.

En plus de sa contribution économique, l’agriculture joue un rôle vital en matière d’emploi. Elle représente plus d’un quart de la main-d’œuvre nationale, soit 2,7 millions de travailleurs. Lors des assises nationales sur l’agriculture en mars 2023, le président de la République avait affirmé que “l’Algérie n’était pas loin d’atteindre son indépendance alimentaire”. Il avait ajouté : “Nous accéderons à l’autosuffisance d’ici 2024-2025.”

La 22e édition du Sipsa-Filaha

En outre, la 22e édition du Sipsa-Filaha a permis de mettre en avant la contribution de l’Algérie à l’économie africaine, notamment en matière de sécurité alimentaire. Le pays renforce la culture saharienne et développe l’investissement dans le cadre de la coopération sud-sud. Les premiers résultats de cette stratégie sont déjà visibles, avec des récoltes de céréales exceptionnelles cette année.

De plus, la cérémonie d’ouverture a été organisée par le think tank Filaha Innov. Elle a réuni le ministre sahraoui du développement économique, le conseiller du ministre de l’agriculture de la Mauritanie, invitée d’honneur de cette édition, et la commissaire à l’économie rurale et à l’agriculture de la commission de l’Union africaine, Josefa Leonel Sacko. Des représentants de différents départements ministériels, des organismes professionnels et des conseils nationaux étaient également présents.

Pour conclure, organisé sur une superficie de 30.000 m2 au palais des expositions des Pins maritimes (Safex d’Alger), le salon attend 35.000 visiteurs sur quatre jours. Il accueille 39 pays et plus de 700 exposants. Des conférences-débats et autres animations scientifiques sont au programme, offrant un espace d’échange et de réflexion sur les défis et les opportunités du secteur.