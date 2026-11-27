Huit heures devant un écran, le dos arrondi, les épaules vers l’avant : la colonne vertébrale encaisse sans protester, jusqu’au jour où une douleur lombaire descend dans la jambe ou qu’un engourdissement gagne le bras. Derrière les symptômes se cache parfois une hernie discale, un disque intervertébral dont le noyau déborde et irrite une racine nerveuse.

Une bonne nouvelle toutefois : la plupart des hernies guérissent sans opération, avec du temps, du mouvement adapté et des antidouleurs. Entre-temps, les semaines de gêne pèsent lourd sur le sommeil, le travail et l’humeur, et les patients cherchent des solutions plus rapides et moins invasives. La technologie Robospine tente d’y répondre.

Le dispositif, un lit motorisé piloté par ordinateur et conçu par un fabricant suisse, applique à la colonne des tractions et des mobilisations programmées, sans incision ni anesthésie. Les centres qui l’utilisent le présentent comme une alternative douce à la chirurgie.

Robospine, un système motorisé de décompression de la colonne vertébrale

Robospine est un appareil de décompression vertébrale fabriqué par la société suisse McBrothers. Il appartient à la famille des tables de traction motorisées, qui étirent la colonne de façon contrôlée pour relâcher la pression sur les disques et les racines nerveuses. Les fabricants le destinent surtout aux douleurs cervicales et lombaires, dont les hernies discales. L’adjectif « robotisé » désigne ici l’automatisation. Il ne s’agit pas d’un robot chirurgical.

La confusion vient des appareils de chirurgie assistée par robot, qui guident le geste du chirurgien pour poser des vis ou retirer un fragment de disque. Robospine n’ouvre rien et ne retire rien. Il intervient en amont, parmi les soins non chirurgicaux, aux côtés de la kinésithérapie, des médicaments et des infiltrations.

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Le fabricant décrit un lit à trois zones, cervicale, thoracique et lombaire, qui offre vingt directions de mouvement : décompression, rotation, flexion latérale et flexion avant. Le thérapeute choisit un segment précis ou enchaîne plusieurs régions dans la même séance. Des ceintures pneumatiques maintiennent le thorax et les lombaires, et un bouton d’arrêt d’urgence coupe tous les mouvements. L’appareil porte le marquage CE, qui atteste la conformité réglementaire en Europe, sans prouver pour autant son efficacité clinique.

L’appareil équipe désormais des cabinets de physiothérapie et des centres de réadaptation dans plusieurs pays, dont la Suisse, l’Arabie saoudite et la Turquie.

Le fonctionnement de Robospine

Tout commence par un examen clinique, complété si besoin par une IRM. Le thérapeute y puise le diagnostic, la localisation des douleurs et leur intensité, puis programme les mouvements : région traitée, force appliquée, durée des phases de traction et de relâchement. Le plan se règle au cas par cas et évolue d’une séance à l’autre selon la tolérance du patient.

Le patient s’allonge tout habillé, des ceintures pneumatiques stabilisent le thorax et les lombaires, et la préparation prend deux à cinq minutes. Le lit étire ensuite la colonne par cycles de traction et de retour à la position neutre. Le patient signale toute gêne au thérapeute, qui ajuste ou stoppe le programme.

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La séance dure de 10 à 30 minutes selon le fabricant, et un cycle complet compte en général 10 à 15 séances réparties sur quelques semaines. Les centres adaptent le rythme : un sanatorium annonce cinq séances en moyenne, un cabinet en propose dix, une étude de cas du fabricant en rapporte quinze sur un mois.

Les praticiens associent en général la traction à des exercices de renforcement et à des conseils de posture, car l’appareil seul ne corrige ni la faiblesse musculaire ni les habitudes qui ont mis le disque à rude épreuve. Une séance de traction ne dispense donc pas d’un travail actif de la part du patient. L’activité physique adaptée demeure le remède principal des hernies discales, avec le contrôle de la douleur.

Hernies lombaires et cervicales : les patients concernés et les contre-indications

Les centres réservent Robospine aux douleurs d’origine discale ou articulaire : hernie lombaire avec sciatique, hernie cervicale qui irradie dans le bras, discopathie dégénérative, douleurs des articulations postérieures, spasmes musculaires.

Les fabricants ajoutent la sténose du canal rachidien et certaines déformations, sans que des essais rigoureux le démontrent. Les hernies frappent surtout entre 30 et 50 ans, et les employés de bureau, les conducteurs au long cours ou les travailleurs de force figurent parmi les profils concernés.

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Plusieurs contre-indications écartent la traction mécanique de la colonne, selon la littérature médicale :

ostéoporose avancée ou fracture vertébrale ;

ou fracture vertébrale ; infection de la colonne, dont la tuberculose vertébrale ;

tumeur osseuse ou métastase vertébrale ;

ou métastase vertébrale ; instabilité vertébrale ou compression de la moelle épinière ;

grossesse ;

rhumatisme inflammatoire en poussée, comme la polyarthrite rhumatoïde.

Une chirurgie rachidienne antérieure ou un implant métallique appellent un avis spécialisé avant tout essai, de même qu’une hernie accompagnée d’un déficit neurologique qui s’aggrave. Une faiblesse croissante d’un membre, un engourdissement de l’entrejambe et la perte de contrôle de la vessie ou de l’intestin exigent des soins immédiats.

Le bilan médical conditionne donc l’accès à Robospine. Le praticien vérifie l’origine exacte de la douleur, écarte les contre-indications et relève l’état neurologique de départ afin de repérer toute aggravation durant la série. Une douleur qui augmente, un engourdissement nouveau ou une faiblesse imposent l’arrêt du programme.

Les preuves scientifiques sur la décompression vertébrale restent limitées

Les grandes revues scientifiques portent sur la traction motorisée en général, pas sur une marque d’appareil. Leur verdict reste réservé. L’analyse Cochrane de 2013, qui regroupe 32 essais et 2 762 personnes atteintes de lombalgie avec ou sans sciatique, conclut que la traction, seule ou associée à la kinésithérapie, n’apporte guère plus qu’un traitement fictif ou d’autres soins.

Des séries de cas sans groupe témoin rapportent pourtant une baisse de la douleur de 77 % à 86 %. Faute de comparaison, impossible de séparer l’effet de l’appareil de l’évolution naturelle de la hernie ou de l’effet placebo. La Cochrane relève aussi des effets indésirables dans sept essais sur 32 : douleur accrue, aggravation des signes neurologiques, recours ultérieur à la chirurgie.

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Les avantages affichés par les centres, aucune incision, aucune anesthésie, pas de risque d’hémorragie ni d’infection opératoire, sont réels pour un traitement non invasif. L’idée d’un disque qui rentre sous l’effet de la pression négative créée entre les vertèbres reste une hypothèse du fabricant, non une certitude établie.

Reste la marche à suivre. Un diagnostic précis vient en premier, puis les soins de première intention : repos relatif, activité douce, antidouleurs, kinésithérapie. La chirurgie entre en jeu lorsque la douleur persiste après au moins six semaines de traitement non opératoire ou que l’atteinte nerveuse s’aggrave.