Roblox en Algérie : accès rétabli, chat désactivé et nouvelles règles de sécurité en 2026

Après plus d’un an de restrictions, Roblox fait son retour en Algérie, sous de nouvelles conditions imposées par les autorités. Le ministère de la Poste et des Télécommunications a confirmé, mardi 13 octobre 2026, le rétablissement de l’accès à la célèbre plateforme de jeux en ligne. Cette décision s’accompagne d’un renforcement des dispositifs de sécurité destinés notamment aux enfants et aux adolescents.

Le retour de Roblox ne signifie toutefois pas un fonctionnement identique à celui proposé dans tous les autres pays. En effet, les autorités algériennes ont exigé plusieurs garanties portant sur le contrôle parental, l’adaptation des contenus à l’âge des utilisateurs et la surveillance des échanges. La fonction de discussion reste ainsi désactivée sur le territoire national. Cette mesure s’applique en attendant la mise en place de systèmes de modération jugés suffisants.

Roblox de retour en Algérie après son blocage de septembre 2025

En septembre 2025, l’accès à Roblox avait été bloqué en Algérie dans un contexte de préoccupations liées à la sécurité des mineurs sur Internet. La plateforme permet aux utilisateurs de participer à des jeux et de créer leurs propres univers virtuels. Toutefois, elle soulevait notamment des interrogations concernant les interactions entre joueurs et l’exposition à certains contenus. Cette restriction de Roblox en Algérie avait alors suscité de nombreuses réactions parmi les familles et les jeunes utilisateurs.

Le communiqué du 13 octobre 2026 marque une nouvelle étape. Le ministère confirme que l’accès a été rétabli et annonce un accord préliminaire avec Roblox, après des discussions consacrées aux conditions d’utilisation de la plateforme en Algérie. Les autorités privilégient désormais une coopération encadrée, associant protection des utilisateurs et développement des activités numériques.

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Messagerie Roblox : pourquoi le chat reste désactivé en Algérie

La principale restriction maintenue concerne la communication entre les joueurs. Selon le ministère, la fonctionnalité de discussion de Roblox restera désactivée pour tous les utilisateurs situés en Algérie, et pas uniquement pour les mineurs. Cette mesure vise à encadrer les échanges jusqu’à la disponibilité de dispositifs de surveillance adaptés aux exigences des autorités.

La réactivation du chat dépend notamment de la mise en place de systèmes avancés de gestion et de modération des contenus en langue arabe. De plus, elle nécessite des garanties techniques et réglementaires suffisantes. Aucune date de remise en service de cette fonctionnalité n’a été annoncée. Le communiqué ne détaille pas non plus les éventuelles différences d’application entre les outils de communication textuelle et vocale.

Contrôle parental : les nouvelles garanties demandées à Roblox

Les discussions entre le ministère et Roblox ont également porté sur les moyens mis à la disposition des parents pour protéger leurs enfants. La plateforme a répondu aux demandes des autorités en adoptant un mécanisme sécurisé d’estimation de l’âge des utilisateurs. L’objectif est d’adapter les contenus accessibles à la tranche d’âge de chaque joueur. Il s’agit aussi de limiter son exposition à des expériences inappropriées.

Les outils de contrôle parental ont également été renforcés. Ils permettent notamment aux parents de suivre l’expérience de leurs enfants, de limiter le temps d’utilisation, de surveiller les dépenses et de définir les contenus accessibles en fonction de l’âge. Ces dispositions s’inscrivent dans les efforts de sensibilisation des jeunes aux risques du numérique déjà engagés en Algérie.

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Contenus en arabe et en dialecte algérien : les exigences des autorités

Le ministère a également demandé à Roblox de respecter les valeurs sociales et culturelles algériennes et de renforcer ses mécanismes de signalement. La plateforme poursuit ainsi l’amélioration de la prise en charge de la langue arabe et du dialecte algérien. Cette démarche vise à mieux identifier les contenus problématiques. Des canaux de traitement rapide des signalements doivent également permettre de réagir aux contenus jugés offensants ou contraires aux règles applicables.

Ces améliorations constituent un élément central du dispositif négocié avec les autorités. Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, a présenté la protection des enfants dans l’espace numérique comme une priorité nationale. Par ailleurs, il a défendu une ouverture encadrée aux plateformes internationales. Le maintien de la désactivation du chat montre néanmoins que toutes les garanties demandées ne sont pas encore considérées comme réunies.

Roblox et l’Algérie préparent un programme de formation aux jeux vidéo

L’accord préliminaire annoncé le 13 octobre comporte également un volet consacré au développement de l’industrie numérique algérienne. Il prévoit la mise en place d’un programme permettant aux développeurs locaux d’acquérir des compétences dans la conception et la programmation de jeux vidéo. L’ambition affichée est de faciliter leur accès au marché international. Cela concerne notamment leur rôle en tant que travailleurs indépendants ou auto-entrepreneurs.

Le partenariat envisage aussi des initiatives de formation dans le domaine de la création de contenus numériques. Les développeurs algériens pourraient ainsi, à terme, proposer leurs créations sur la plateforme internationale Roblox. Aucune date d’ouverture des inscriptions, aucun nombre de bénéficiaires ni aucune condition d’admission n’ont toutefois été communiqués à ce stade, l’accord restant préliminaire.

Roblox en Algérie : ce que les parents doivent retenir

Pour les familles, le principal changement réside dans le retour de l’accès à Roblox, avec des possibilités renforcées de supervision. Les parents peuvent notamment s’intéresser aux paramètres de contrôle du temps de jeu, des dépenses et des contenus autorisés, en tenant compte de l’âge de leurs enfants. La messagerie reste cependant désactivée en Algérie, sans calendrier officiel de réactivation.

Il est recommandé de consulter régulièrement les paramètres de sécurité du compte de chaque enfant et les informations officielles de Roblox, car les fonctionnalités peuvent évoluer selon les pays et les catégories d’âge. Le rétablissement de la plateforme ne supprime pas la nécessité d’un accompagnement parental. Il s’inscrit dans une démarche plus large de protection des enfants face aux risques d’Internet.

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