Refus de mariage d’un Algérien : Robert Ménard devant les juges, son avenir politique en jeu

Attendu à la barre pour avoir refusé de célébrer le mariage d’un ressortissant algérien visé par une Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF) à Béziers, Robert Ménard fait de son procès une véritable tribune. Menacé d’inéligibilité, le maire d’extrême droite dénonce une situation juridique qu’il juge « absurde » et interpelle jusqu’à l’Élysée. En s’entourant de figures comme Bruno Retailleau et David Lisnard, l’élu biterrois transforme son dossier judiciaire en un débat politique explosif sur la souveraineté des maires et la rigueur du droit des étrangers en France.

Robert Ménard a comparu devant le tribunal correctionnel de Montpellier. Le maire de Béziers devait répondre de son refus, survenu trois ans plus tôt, de célébrer le mariage d’un couple dont le conjoint algérien faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF). Une audience qui avait pris les allures d’une tribune politique.

La loi n’autorisant pas un maire à s’opposer à une union au motif d’une OQTF, le couple avait porté l’affaire en justice. Jugé pour abus d’autorité et discrimination, Robert Ménard encourait jusqu’à cinq ans d’emprisonnement, 75 000 euros d’amende ainsi qu’une peine d’inéligibilité.

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Robert Ménard devant la justice

L’affaire avait suscité une vive polémique en 2025. Sollicité sur le sujet par Robert Ménard, Emmanuel Macron avait alors qualifié la situation d’« ubuesque ». Le maire de Béziers avait par la suite demandé au président français de venir témoigner en sa faveur lors de l’audience, une requête déclinée par ce dernier.

Désireux de transformer son audience en tribune politique, Robert Ménard avait cité à comparaître Bruno Retailleau et David Lisnard. Les deux figures de la droite, prétendants à l’élection présidentielle, étaient bien présentes aux côtés du maire de Béziers. L’enjeu était stratégique : si l’élu biterrois cherchait à crédibiliser son refus de célébrer l’union, ses deux soutiens y voyaient le tremplin idéal pour s’emparer du sujet et réclamer la révision d’un cadre légal qu’ils considèrent absurde.

Un sénateur centriste, auteur d’une proposition de loi visant à interdire le mariage des personnes en situation irrégulière, était également venu témoigner. Malgré cette mobilisation, tous savaient pertinemment que ces interventions ne pèseraient pas lourd face à un tribunal tenu de statuer en fonction du droit en vigueur.

Le maire de Béziers risque l’inéligibilité

Le 7 juillet 2023, Robert Ménard a refusé d’unir Eva M. et Mustapha B., un ressortissant algérien en situation irrégulière, au motif d’un soupçon de « mariage blanc ». Le procureur de la République avait pourtant autorisé la cérémonie, rappelant que le mariage est un droit fondamental et qu’aucune incohérence n’avait été décelée lors des auditions du couple, qui a porté plainte dans la foulée.

Quinze jours après les faits, Mustapha B. a été expulsé vers l’Algérie. Sur le plan judiciaire, le maire de Béziers a refusé la procédure de « plaider-coupable » proposée en février 2025, entraînant le renvoi de l’affaire devant le tribunal correctionnel pour y être jugé.

Poursuivi en justice, Robert Ménard risque jusqu’à cinq ans de prison, 75 000 euros d’amende et une peine d’inéligibilité. L’élu biterrois a publiquement exprimé ses craintes quant à une condamnation, redoutant particulièrement la perte de son mandat obtenu avec plus de 65 % des voix.

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