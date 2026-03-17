RNFC : un nouveau cap pour la formation professionnelle en Algérie

Lundi à Alger, le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels a officiellement lancé un nouveau référentiel de formation et de compétences (RNFC), lors d’une cérémonie présidée par Nacima Arhab et rassemblant plusieurs membres du gouvernement.

Cette initiative illustre la volonté de doter l’Algérie d’un système de formation professionnelle moderne, capable de suivre le rythme effréné des transformations économiques et technologiques.

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Ce référentiel représente un élément central du processus de réforme pédagogique engagé par le secteur. Selon Mme Arhab, il vise à offrir « une formation plus performante et mieux adaptée aux exigences du marché du travail ». Tout en accompagnant l’évolution constante des métiers et des technologies.

Le projet s’inscrit également dans les orientations présidentielles d’Abdelmadjid Tebboune pour moderniser le système national de formation professionnelle.

RNFC : un référentiel structuré autour des unités de compétences

Le cœur de cette réforme repose sur une approche innovante fondée sur les unités de compétences. Ce mécanisme permet :

D’identifier et de décrire précisément les aptitudes professionnelles.

De faciliter leur évaluation et leur valorisation de manière autonome.

D’introduire plus de flexibilité dans la conception des programmes de formation.

de formation. De renforcer le lien direct entre l’offre de formation et les besoins réels de l’économie.

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Cette méthode offre ainsi aux apprenants et aux formateurs des repères clairs. Tout en permettant aux entreprises de mieux anticiper les compétences disponibles sur le marché.

Formation professionnelle : vers un système agile et adaptable

En intégrant les unités de compétences, le référentiel permet de suivre l’évolution rapide des métiers et des technologies, rendant le système plus agile et réactif.

Il constitue un levier pour améliorer l’employabilité des jeunes Algériens et renforcer la compétitivité des entreprises locales. Ce cadre pourrait également servir de modèle pour d’autres initiatives de modernisation dans le secteur éducatif.

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La mise en œuvre effective de ce référentiel sera suivie de près, tant par les autorités que par les acteurs économiques, afin de s’assurer que la formation professionnelle devienne un outil concret d’insertion et d’adaptation aux mutations du marché.