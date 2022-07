RNB par habitant : l’Algérie dans le top 10 africain

Le revenu national brut (RNB) est l’une des mesures les plus couramment utilisées pour évaluer la puissance économique d’un pays.

Souvent associé au produit intérieur brut (PIB), le RNB représente la valeur de tous les biens et services produits par les ressortissants d’un pays partout dans le monde. La formule mathématique du RNB est la suivante :

[RNB = PIB + Flux d’argent provenant de l’étranger — Flux d’argent sortant vers les pays étrangers]

Selon la définition de la Banque Mondiale : « le RNB est la somme de la valeur ajoutée produite par tous les résidents, plus toutes les recettes fiscales (moins les subventions), plus les réceptions nettes de revenus provenant de l’étranger. »

En Algérie, le RNB par habitant, a connu, lors des vingt dernières années, une évolution inconstante. À des périodes de lente croissance succèdent des phases de contraction brutale. Mise au point dans cet article.

Les 10 pays africains ayant le RNB par habitant le plus élevé

Selon le rapport 2021 de la Banque mondiale, le top 10 des pays africains au RNB par habitant le plus élevé. Les montants mentionnés désignent le revenu total généré par la population et les entreprises d’une nation, indépendamment de l’endroit où ils ont été gagnés.

Seychelles – 28 050 dollars

En 2021, le RNB par habitant des Seychelles était de 28 050 dollars. Le RNB par habitant des Seychelles est passé de 12 810 dollars en 2002 à 28 050 dollars en 2021, soit un taux de croissance annuel moyen de 4,32 %.

Île Maurice – 25 530

En 2021, le RNB par habitant de l’île Maurice était de 25 530 dollars. Le RNB par habitant de l’île Maurice est passé de 9 720 dollars en 2002 à 25 530 dollars en 2021, soit un taux de croissance annuel moyen de 5,39 %.

Libye – 23 550 dollars

En 2021, le RNB par habitant de la Libye était de 23 550 dollars. Le RNB par habitant de la Libye a connu des fluctuations importantes au cours des dernières années à cause de l’instabilité sécuritaire du pays. Mais, globalement, il a plutôt diminué entre 2002 et 2021, pour s’établir à 23 550 $ en 2021.

Botswana – 16 650 dollars

En 2021, le RNB par habitant du Botswana était de 16 650 $. Le RNB par habitant du Botswana est passé de 7 800 $ en 2002 à 16 650 $ en 2021, soit un taux de croissance annuel moyen de 4,26 %.

Gabon – 14 560 dollars

En 2021, le RNB par habitant du Gabon était de 14 560 dollars. Bien que très fluctuant, le RNB par habitant du Gabon a eu tendance à augmenter entre 2002 et 2021, pour atteindre 14 560 dollars en 2021.

Afrique du Sud – 14 140 dollars

En 2021, le RNB par habitant de l’Afrique du Sud était de 14 140 dollars. Le RNB par habitant de l’Afrique du Sud est passé de 8 950 $ en 2002 à 14 140 $ en 2021, soit un taux de croissance annuel moyen de 2,49 %.

Guinée équatoriale – 13 520 dollars

En 2021, le RNB par habitant de la Guinée équatoriale était de 13 520 $. Malgré son caractère plutôt instable au cours des dernières années, le RNB par habitant de la Guinée équatoriale a eu tendance à augmenter entre 2002 et 2021, pour s’établir à 13 520 $ en 2021.

Égypte – 12 910 dollars

En 2021, le RNB par habitant de l’Égypte était de 12 910 $. Le RNB par habitant de l’Égypte est passée de 6 140 $ en 2002 à 12 910 $ en 2021, soit un taux de croissance annuel moyen de 4,07 %.

Algérie – 11 750 dollars

En 2021, le RNB par habitant de l’Algérie était de 11 750 dollars. Le RNB par habitant de l’Algérie est passée de 8 920 dollars en 2002 à 11 750 dollars en 2021, soit un taux de croissance annuel moyen de 1,55 %. Le RNB par habitant de l’Algérie n’a donc pas beaucoup évolué au cours des 20 dernières années.

Tunisie – 11 270 dollars

En 2021, le RNB par habitant de la Tunisie est de 11 270 dollars. Le RNB par habitant de la Tunisie est passé de 6 510 dollars en 2002 à 11 270 dollars en 2021, soit un taux de croissance annuel moyen de 3,01 %.

À noter que le calcul du RNB par habitant se base ici sur les taux de parité des pouvoirs d’achat (PPA). « Le RNB en PPA est le revenu national brut converti en dollars internationaux courants au moyen des taux de parité des pouvoirs d’achat (PPA). Ainsi, un dollar international a le même pouvoir d’achat qu’un dollar américain aux États-Unis. »

L’évolution du RNB par habitant en Algérie pour la période 2000-2021

Au cours des vingt dernières années, l’évolution du RNB par habitant en Algérie se décompose en deux phases : une lente progression, ponctuée par un pic en 2011, puis une « chute ». Le taux de croissance annuel moyen s’établit à 1,55 %, le plus bas du top 10 africain.

En l’an 2000, le RNB par habitant en Algérie était de 8020 $. Entre 2000 et 2011, il connaîtra une évolution constante pour atteindre son plus haut niveau en 2011, avec 13 360 $.

À partir de 2014, le prix de l’or noir plonge (il descendra jusqu’à 30 $ en 2016) et le RNB par habitant le suit. En un an, il chutera de 1000 $, passant de 12 700 $ en 2014 à 11 700 $ en 2015.

À compter de 2016, le RNB par habitant va stagner, mais en 2020 intervient la pandémie du covid-19 et celui-ci connaît un nouveau creux. En 2021, le RNB par habitant en Algérie repart à la hausse pour s’établir à 11 750 $. Il revient donc à son niveau d’avant la crise sanitaire. Cela coïncide également avec le boom du marché des hydrocarbures.

Au niveau mondial, le pays qui affiche le RNB par habitant le plus élevé en 2021 est le Singapour, avec 102 450 $. Arrive en 2e position, le Qatar (92 080 $), et en 3e, les Bermudes (87 340 $). Les autres pays du top 10 sont respectivement : le Luxembourg, la Norvège, l’Irlande, la Suisse, la Chine (RAS de Macao et de Hong Kong) et les États-Unis.