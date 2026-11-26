La RN09 sera interdite à la circulation des poids lourds pendant six jours dans la région de Béjaïa en raison de travaux de confortement des versants et de purge rocheuse au niveau des gorges de Kherrata. Des itinéraires de déviation ont été mis en place.

Le commandement de la Gendarmerie nationale a annoncé la fermeture à la circulation des véhicules de transport de marchandises de gros tonnage, pour une durée de six jours, sur la Route nationale n° 09 reliant les communes de Kherrata et de Taskriout, dans la wilaya de Béjaïa, au niveau des virages de Kherrata.

Selon les précisions diffusées par les mêmes services via la page « Tariki », cette mesure concerne le tronçon situé dans la commune de Taskriout, au lieu-dit Bordj Mira. Les unités de la Gendarmerie nationale déployées sur le terrain sont mobilisées sur place pour informer et orienter les usagers de la route.

Un tronçon d’un kilomètre interdit aux poids lourds entre Kherrata et Taskriout

Cette restriction intervient en application d’une décision arrêtée par les services de la wilaya de Béjaïa, dans le cadre de la poursuite des travaux de protection des piémonts, de nettoyage et de confortement des versants, ainsi que de stabilisation de la falaise rocheuse sur l’axe des gorges de Kherrata.

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D’après les indications de la wilaya, la fermeture porte sur le segment compris entre le pont de Hannouz et l’entrée du tunnel n° 02, dit ancien tunnel (T2), sur une distance d’environ un kilomètre, dans les deux sens entre Kherrata et Taskriout. L’arrêté prend effet à compter de ce jeudi et se poursuivra jusqu’au mardi 1er décembre prochain.

Déviation de la circulation

Concernant les itinéraires de substitution, les services de la wilaya ont fixé une déviation de la circulation sur la RN09, depuis le pont de La Scala jusqu’au giratoire d’Iryahen, à l’intersection des routes nationales n° 09 et n° 75.

De là, les conducteurs pourront poursuivre leur trajet via la RN75 en direction de la wilaya de Sétif, en traversant les communes de Tala Hamza, Amizour, Barbacha et Kendira. Il est également possible d’emprunter la RN75 puis le chemin de wilaya n° 21 en direction de la pénétrante autoroutière.

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Les services de la wilaya de Béjaïa ont appelé les usagers de la route, et en particulier les chauffeurs de poids lourds, à respecter les déviations et à se conformer aux consignes des services de sécurité et des autorités compétentes, afin d’éviter les encombrements et de garantir la sécurité routière.