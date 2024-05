Riyad Mahrez sévèrement critiqué par une légende marocaine

La légende du football marocain, Mustapha Hadji, a critiqué sévèrement Riyad Mahrez. Il appelle l’international algérien de suivre l’exemple Cristiano Ronaldo.

L’été passé, Riyad Mahrez avait décidé de quitter l’Europe pour aller tenter une nouvelle expérience en championnat saoudien, en optant pour Al-Ahli SC. À 32 ans, il jouissait de toutes ses qualités techniques et physiques pour rester dans le haut le niveau, mais il ne pouvait résister au pont d’or offert par les Saoudiens, tout comme les autres stars du football mondial. On cite, entre autres, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Neymar ou encore Sadio Mané et Kalidou Koulibaly.

Certes, ses statistiques ne sont pas décevantes, avec 10 buts et 12 passes décisives depuis l’entame de l’actuel exercice. Mais il n’en demeure pas moins que le niveau de l’ex-cityzens a beaucoup régressé. Cela ne l’a pas mis à l’abri des critiques. Dernièrement, c’était au tour de la légende du football marocain, Mustapha Hadji, de tacler le joueur.

« Mahrez manque d’enthousiasme sur le plan mental lorsqu’il joue. Il ne cherche pas le ballon. Il n’est pas aussi actif qu’il devrait l’être sur le côté droit. Lorsqu’il perd le ballon, il ne fait pas l’effort pour le récupérer », dira-t-il, dans une déclaration accordée à la chaine de télévision saoudienne « Al-Arabiya ».

Quand Hadji demande à Mahrez de suivre l’exemple Cristiano Ronaldo

L’ancien milieu de terrain de la sélection marocaine ne s’arrête pas là. En effet, il reproche à l’international algérien une grande prise de poids.

« Je pense que Mahrez n’est pas au mieux de sa forme. Il souffre d’un problème physique important en raison d’une prise de poids de 4 à 5 kg depuis son transfert en Arabie Saoudite ».

Et d’ajouter : « Même lorsque je l’ai vu avec l’équipe nationale algérienne lors de la Coupe d’Afrique, il n’était pas à son niveau habituel ».

Enfin, Hadji demande à Mahrez de suivre l’exemple Cristiano Ronaldo. Malgré ses 39 ans, la légende portugaise a retrouvé une seconde jeunesse en championnat saoudien. « Je pense qu’il devrait suivre l’exemple de Cristiano Ronaldo, qui joue avec intensité même à l’âge de 40 ans ».