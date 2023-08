Riyad Mahrez ou Hatem Benarfa ? Ramy Bensebaini fait son choix

Ramy Bensebaini avoue que Riyad Mahrez est le meilleur joueur avec lequel il a joué. Il le préfère à son ex-coéquipier au Stade Rennais, le Français d’origine tunisienne, Hatem Benarfa

Le nouveau latéral gauche du Borussia Dortmund a été l’invité du quizz « le défi des choix », organisé par le site arabe « kooora.com ». La première question, c’est le meilleur footballeur avec lequel il a joué. On lui a demandé de faire un choix entre son compatriote Riyad Mahrez et son ex-coéquipier au Stade Rennais, Hatem Benarfa, dans la mesure où les deux joueurs ont pratiquement le même profil et jouent dans le même poste.

Sans hésitation, Bensebaini choisi le capitaine des Verts. Aussi, il s’est montré élogieux envers son coéquipier en sélection. « Riyad Mahrez est le meilleur avec lequel j’ai joué. Il est très bon tactiquement. C’est aussi un gentelman. Riyad est venu de l’inconnu, mais il a pu se frayer un chemin vers la gloire ».

L’attaquant le plus difficile à stopper, son plus beau match, Ramy répond

En répondant aux questions, Ramy Bensebaini révèle l’identité de l’attaquant le plus difficile qu’il a affronté. « Neymar est l’attaquant le plus redoutable que j’ai affronté. C’est très difficile de l’arrêter. Tout comme Mahrez, il est aussi très bon sur le plan tactique ».

Enfin, le défenseur des Verts parle de son plus beau match de sa carrière. « Ce fut face au Bayern Munich la saison écoulée. J’ai inscrit à l’occasion un doublé, pour la première fois dans ma carrière ».

Rappelons que Ramy Bensebaini a rejoint le Borussia Dortmund cet été. Il ne cesse d’impressionner lors de la série des matchs amicaux, en espérant confirmer lors des matchs officiels.