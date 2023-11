« Riyad Mahrez n’est pas un capitaine de caractère », Andy Delort

L’international algérien, Andy Delort, s’est livré sur sa première avec la sélection nationale de football. En effet, dans une interview accordée à la chaîne YouTube « Oh My Goal », l’attaquant algérien de 32 ans est revenu sur sa première en équipe d’Algérie.

Une première pour l’histoire puisque l’actuel attaquant du club qatari d’Umm Salal a été sacré champion d’Afrique avec l’Algérie quelques semaines après son arrivée.

Ainsi, parmi les différents sujets que Delort a traités avec son interlocuteur, la rencontre de l’ancien niçois avec le capitaine des Fennecs, Riyad Mahrez, a capté l’attention du public.

Delort a dit à propos de Mahrez, « C’est un joueur extraordinaire. Quand tu t’entraînes avec lui, tu vois directement qu’il est un joueur de haut niveau. Il était notre capitaine. Mais avec Riyad, c’était différent. Il n’est pas un capitaine de caractère. », explique-t-il. Un reproche que beaucoup de téléspectateurs ont fait au capitaine algérien.

Or, Delort s’est expliqué quant à cette remarque. Il ajoute, « Riyad était le chef de la meute. Pas par rapport à son caractère. Il y a des capitaines de caractère. Mahrez ne l’était pas. Il est dans la catégorie des capitaines leaders techniques de l’équipe. Il faisait la différence, en témoigne son but en demi-finale face au Nigéria. Il avait ce quelque chose qui faisait toute la différence », indique-t-il.

Delort : « Belmadi avait créé un groupe solide avant la CAN 2019 »

Dans son interview accordée à la chaîne YouTube « Oh My Goal », l’attaquant algérien Andy Delort s’est, en outre, livré sur son arrivée en équipe d’Algérie.

Ainsi, il a dit, « C’est moi qui ai fait toutes les démarches pour rejoindre l’équipe d’Algérie. À quelques jours de la CAN, Belmadi devait annoncer sa liste. Malheureusement, quelques papiers n’étaient pas encore prêts. Il m’a appelé pour m’expliquer. Quelques jours plus tard, un joueur algérien a déclaré forfait. Ils m’ont appelé et j’ai rejoint la sélection », explique-t-il.

Sur son premier contact avec les éléments de la sélection nationale, Delort a dit, « Je sentais qu’on allait faire quelque chose en Égypte. Belmadi avait créé un groupe. Tout le monde se donnait à fond, on était tous frères », indique l’actuel attaquant d’Umm Salal.