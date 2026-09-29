Scandale Manchester City : Riyad Mahrez peut-il perdre ses quatre titres de Premier League ?

Une commission indépendante a reconnu ce mardi 29 septembre Manchester City coupable de graves violations des règles financières de la Premier League entre 2009 et 2018. Riyad Mahrez, arrivé au club en 2018, n’est pas concerné par ces faits. Mais ses quatre titres de champion d’Angleterre sont-ils pour autant à l’abri ? Voici ce que dit la décision. Cependant, voici aussi ce qu’elle ne dit pas encore.

Riyad Mahrez n’est accusé de rien. L’international algérien a rejoint Manchester City en juillet 2018, juste après la période sanctionnée par la commission. Pourtant, la décision rendue ce mardi relance une question qui touche directement son palmarès. Les titres remportés par City pendant ses cinq saisons au club peuvent-ils être remis en cause ?

Coupable de toutes les charges financières

La Premier League a annoncé que la commission indépendante avait reconnu Manchester City coupable de toutes les charges liées aux violations de ses règles financières entre 2009-2010 et 2017-2018. Selon la décision, le club a conclu des contrats « fictifs » avec plusieurs partenaires commerciaux, dans le cadre d’un « système de financement déguisé ». En effet, ces sponsors ne versaient qu’une partie des montants inscrits dans leurs contrats.

La commission estime que ce système a gonflé artificiellement les revenus du club de 830 millions de livres et réduit ses coûts, pour un effet total de plus de 900 millions de livres sur neuf saisons. Déclarées correctement, ces sommes auraient conduit City à dépasser largement les plafonds de dépenses de la Premier League et de l’UEFA. De plus, le club a aussi été reconnu coupable de plusieurs manquements à son obligation de coopérer avec l’enquête et d’agir de bonne foi.

La Premier League a publié une version expurgée de 40 pages de la décision, rendue près de deux ans après la fin d’une audience de 42 jours, en décembre 2024. Son directeur général, Richard Masters, l’a qualifiée d’affaire disciplinaire la plus importante de l’histoire du championnat.

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City conteste et fait appel

Manchester City rejette ces conclusions. Le club s’est dit « déçu » et « surpris ». Il affirme que la décision contient des erreurs importantes de droit, de principe et de fait. Il annonce qu’il va utiliser toutes les voies d’appel disponibles. Son directeur général, Ferran Soriano, a évoqué une « théorie du complot » de la Premier League.

Aucune sanction n’a encore été prononcée. Une audience distincte devant la même commission doit la fixer, et l’appel du club devrait se dérouler en parallèle. Les sanctions possibles vont des amendes aux retraits de points, en passant par les interdictions de recrutement, jusqu’à l’exclusion du championnat. Par ailleurs, David Bernstein, président de City de 1998 à 2003, a lui-même réclamé l’exclusion du club si l’appel échoue.

Les quatre titres de Mahrez, hors de la période sanctionnée

Riyad Mahrez a remporté la Premier League à quatre reprises avec Manchester City : en 2018-2019, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Il a quitté le club en 2023 avec onze trophées. Parmi eux se trouve la Ligue des champions remportée la même année dans le cadre d’un triplé historique.

Son premier titre reste l’un des plus disputés de l’histoire du championnat. Lors de la dernière journée, en mai 2019, City s’était imposé 4-1 à Brighton, avec un but de Mahrez. Ainsi, il termine la saison avec 98 points, un de plus que Liverpool.

La chronologie joue en sa faveur. Tous ses titres ont été remportés après la période de 2009 à 2018 sur laquelle portent les violations financières. Les trois championnats gagnés par City durant cette période, en 2011-2012, 2013-2014 et 2017-2018, sont les plus exposés.

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Le seul lien : la non-coopération de 2018 à 2023

Un volet du dossier recoupe toutefois les années Mahrez. Les accusations de non-coopération portent sur la période allant de 2018 à 2023, pendant laquelle City aurait freiné l’enquête. La commission a retenu plusieurs de ces manquements. Ils ne concernent pas les résultats sportifs de ces saisons, mais le comportement du club face aux enquêteurs.

Cette distinction est essentielle pour comprendre la portée de la décision. Si les manquements liés à la non-coopération sont avérés, ils ne remettent pas en cause la légitimité sportive des titres obtenus durant cette période, dans la mesure où ils portent sur des questions administratives et non sur des résultats truqués.

Un retrait de titres reste hypothétique

Rien n’indique aujourd’hui que des titres seront retirés. Les sanctions citées par la Premier League ne mentionnent pas explicitement cette possibilité. De plus, aucune ne peut être appliquée avant la fin de la procédure et de l’appel. Si un retrait devait être envisagé, il viserait d’abord les saisons de la période sanctionnée. Il ne viserait donc pas celles de Mahrez.

Pour l’Algérien, le risque reste donc limité. Mais l’affaire, qui a commencé en 2018 avec les révélations des Football Leaks publiées par le magazine allemand Der Spiegel, est loin d’être terminée. En effet, le calendrier de l’audience sur les sanctions et de l’appel n’a pas encore été communiqué.

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