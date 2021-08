Riyad Mahrez : les révélations de son ex-femme

Dans une interview accordée au magazine britannique The Sun, l’ex épouse du footballeur international Riyad Mahrez, en l’occurrence l’Indienne Rita Johal, s’est autorisée à accuser son ex mari, par de nombreuses « graves » accusations ainsi que de dévoiler les raisons derrière leur divorce.

En effet, Rita Johal a attribué leur rupture principalement à la façon dont le joueur a changé après son transfert à Manchester City, tout en indiquant qu’avant, le couple menait une vie normale, « il allait jouer au football et j’étais une mère au foyer, » a confié le mannequin Indien.

« Je l’aimais bien. Il était adorable avec moi. Il me disait constamment que j’étais belle et me questionnait sur ma vie, me faisant, ainsi, me sentir spéciale, » a-t-elle ajouté.

Sachant que Rita a précisé que quatre mois seulement après leur rencontre en 2014, le couple a décidé d’organiser une petite cérémonie entre famille pour fêter leur mariage.

« Le fait de signer à Manchester a changé mon mari », déclare Rita

Au cours de l’année dernière, le footballeur Algérien décide de rompre avec son épouse Rita Johal, en lui demandant le divorce sans lui donner de détails, selon la jeune femme.

« Riyad a laissé la célébrité lui monter à la tête. Il a changé quand il est allé à Manchester City, » a confié la mère de famille au magazine The Sun.

« La personne que j’ai rencontré en 2014 est une personne différente de celle qu’il est maintenant. Il fait la fête, il agit comme un footballeur éphémère. Je ne le déteste pas, c’est un mot fort, mais je suis choqué et attristé par ce qu’il a fait. Il m’a soudainement quittée, accusant la pression de jouer à Manchester City. Maintenant, il passe tout son temps à partir en vacances sans se soucier du monde. La carrière d’un footballeur est éphémère. Ils doivent rester ancrés et fidèles à ceux qu’ils aiment, même s’ils sont passés dans un plus grand club, car quand tout sera fini, ils réaliseront qui est vraiment là, » a complété Rita.

L’Indienne a fait savoir, également, qu’elle était victime de harcèlement sur les réseaux sociaux, après avoir rendu public le fait que son époux était parti, en ajoutant : « j’étais la seule à être pointée du doigt ».