Riyad Mahrez, le roi des offrandes

Pour sa 101e sélection avec l’équipe nationale d’Algérie, Riyad Mahrez a démontré qu’il reste un élément clé des Verts, après avoir contribué à la victoire contre le Mozambique. Le capitaine algérien a brillé en délivrant deux passes décisives, portant son total historique à 35 passes décisives en sélection, soit 15 de plus que son plus proche poursuivant, Islam Slimani.

Malgré ses 34 ans et quelques périodes difficiles, notamment lors des CAN 2021 et 2023, Mahrez continue d’impressionner par sa technique et sa vision du jeu. Si ses capacités de dribble ont peut-être diminué avec l’âge, sa verticalité et sa maestria technique restent intactes.

Après avoir manqué deux stages en mars et juin, le joueur a effectué un retour remarqué en septembre. Il affiche désormais clairement son ambition de participer à la Coupe du Monde 2026, douze ans après sa première participation au Mondial 2014 au Brésil, où il n’était pas encore titulaire indiscutable.

Cette trêve internationale réussie confirme que Mahrez, ovationné lors de sa sortie à la 73e minute, demeure une valeur sûre de la sélection algérienne, combinant expérience et leadership auprès d’une nouvelle génération prometteuse.

Riyad Mahrez VS Mozambique. 🇩🇿🇲🇿 Un bon match du capitaine ! ✍️🇩🇿 2 passes décisives. 🎯😤 pic.twitter.com/2e5bXxH3Ei — ᴍᴇʀᴄᴜ. 🎥🇩🇿 (@CompsMercu) March 26, 2025

Mahrez commente ses 100e avec les Verts

Riyad Mahrez fait désormais partie des rares internationaux algériens ayant franchi la barre de 100 sélections. On peut dire que l’actuel attaquant d’Al-Ahli Saudi est rentré dans l’histoire par la plus grande porte.

« En commençant, tu ne te dis jamais que tu vas faire 100 matchs pour ton pays. C’est un sentiment incroyable. El hamdoulilah, on continue », s’est-il exprimé lors de la zone mixte après le match face au Mozambique.

Et d’ajouter : « Quand tu sais d’où je viens, par où je suis passé, c’est une grande fierté pour moi, toute ma famille, et pour mon père, Allah Yrahmo ».

Le capitaine de la sélection nationale parle également des chances de l’équipe d’Algérie pour la suite des éliminatoires de la Coupe du Monde-2026. Il assure que la qualification est encore loin d’être acquise. « Il reste encore quatre matchs à jouer, on doit bien les négocier pour se qualifier pour la Coupe du Monde », a-t-il indiqué.

Par ailleurs, il a commenté la bonne performance de Mohamed Amoura. « Il a encore une fois montré qu’il est décisif pour la sélection nationale. Il doit continuer à progresser et je lui prédis un avenir prometteur ».