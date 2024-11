Riyad Mahrez : « Je ne pense pas au record de Slimani »

Riyad Mahrez ne pense pas au titre honorifique de meilleur buteur de l’histoire de l’équipe d’Algérie. Le capitaine des Verts réagit une nouvelle fois aux critiques dont il fait l’objet.

Après plusieurs mois de disette, Riyad Mahrez a enfin débloqué son compteur but avec la sélection nationale. Auteur du deuxième but, il aura contribué à la large victoire décrochée par l’équipe d’Algérie face au Libéria (5-1).

Le capitaine des Verts compte désormais 32 buts en 98 sélections. Interrogé dans la zone mixte s’il prétend battre le record d’Islam Slimani (42 buts), il affirme qu’il n’y pense absolument pas.

« Je ne pense pas au record de Slimani. Si je me rapproche, j’y penserai peut-être. Je suis un joueur d’équipe, j’essaye d’être décisif pour aider l’équipe », a-t-il répondu, et d’ajouter : « Je me sens mieux maintenant. J’essaye toujours d’aider l’équipe à gagne ».

L’attaquant d’Al-Ahli Saudi a encore une fois répondu aux critiques dont il fait l’objet. « Les critiques ? Cela fait partie du foot. On doit faire avec. Après, le plus important est que l’équipe progresse ». Pour conclure, il se dit impressionné par la grande ambiance au sein du stade Hocine Ait-Ahmed. « Le public était magnifique, ainsi que l’ambiance et le stade. Inch’Allah, on va y revenir en mars prochain ».

Historique pour Aissa Mandi

Le match Algérie-Libéria fut historique pour Aissa Mandi. Et comment ! Il devient le joueur le plus capé de l’histoire de l’équipe d’Algérie, avec 103 sélections.

« Je suis très fier de ce que je vis avec l’équipe nationale. Marquer ce record de 103 sélections dans un stade flambant neuf et devant des supporters incroyables, c’est un moment inoubliable (…) Si j’avais joué seulement un match avec l’équipe nationale, cela aurait déjà été un immense honneur. Alors, imaginer que j’en suis à 103 matchs, c’est presque irréel pour moi », s’est-il exprimé en zone mixte.

Il a également commenté la qualification brillante de l’équipe d’Algérie pour la CAN-2025. « C’est une grande satisfaction pour nous de nous qualifier avec des chiffres positifs et une constance remarquable. C’est un succès collectif, et nous allons tout donner pour décrocher une place pour la prochaine Coupe du Monde », dira-t-il.

Faisant partie des joueurs de la sélection les plus critiqués, Mandi répondra : « Les critiques ne m’intéressent pas. Mon rôle est de faire mon travail pour mon pays, et je suis ici pour cela ».