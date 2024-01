Riyad Mahrez évoque son avenir avec l’équipe d’Algérie

Les supporters algériens s’interrogent si Riyad Mahrez va annoncer sa retraite internationale après la CAN-2023. Le capitaine des Verts affirme qu’il n’en a rien décidé pour le moment.

L’élimination de l’équipe d’Algérie de la CAN-2023 est synonyme de la fin d’un cycle. En effet, on s’attend à ce que plusieurs joueurs vont annoncer leur retraite internationale et céder ainsi leur place aux jeunes.

Ainsi, on s’attend à ce que plusieurs joueurs vont bien bientôt annoncer cette forte décision. En plus de Raïs Wahab M’bolhi, Aissa Mandi, Sofiane Feghouli ou encore Islam Slimani, on peut aussi citer Riyad Mahrez. Ce dernier, a été interrogé sur son avenir avec la sélection nationale. Visiblement, il n’y pense pas encore.

🚨 À LIRE AUSSI : Équipe d’Algérie : Sadi officialise le départ de Belmadi et promet un changement radical

« Ma carrière avec la sélection nationale ? Ce n’est pas le moment d’en parler. Il y aura un bon moment, quand il faudra parler et je parlerai inch’Allah, pour l’instant, on parle de l’équipe ». Confia-t-il aux médias algériens.

« Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire quel est mon objectif. J’ai la tête à l’envers. Ce n’est pas facile de sortir d’un tel échec ». A-t-il ajouté.

Mahrez se dit déçu pour le peuple algérien

Par ailleurs, Riyad Mahrez adresse un message aux Algériens. Il est très abattu après l’énième échec de la sélection nationale.

« Comme je le dis on est d’abord déçu et très triste pour eux et nos familles. C’est pour eux qu’on joue et bien sûr pour nous, nos familles et le peuple qui nous suit partout et qui ont cet amour de la patrie, cet amour du pays comme on l’a. On est très très touché par ça, on espère que ça va rebondir inshaAllah avec un nouveau coach avec des nouveaux joueurs ». S’est-il exprimé.

Rappelons que le défenseur Aissa Mandi était le premier joueur de la sélection nationale à avoir présenté ses excuses au peuple algérien après l’élimination de la CAN-2023.