Riyad Mahrez et Taylor Ward annoncent une heureuse nouvelle sur Instagram

La famille Mahrez s’agrandit ! L’épouse du capitaine des Verts, Taylor Ward, a annoncé sa seconde grossesse via une vidéo émotive partagée sur son compte Instagram. Dans cette séquence intime, on découvre le couple en compagnie de leur fille Mila, âgée de deux ans, ainsi que des deux filles de Riyad Mahrez issues de son premier mariage, Inaya et Ayla. Toutes trois tiennent entre leurs mains les échographies du futur bébé, dans une mise en scène familiale pleine de douceur et de complicité.

Accompagnant la vidéo, Taylor a simplement écrit : « Our family is growing » (« Notre famille s’agrandit »), confirmant ainsi la venue prochaine d’un quatrième enfant pour Mahrez, et d’un deuxième avec sa compagne britannique.

Une nouvelle qui fait fondre les réseaux sociaux

L’annonce a immédiatement fait le tour des réseaux sociaux, suscitant une vague de réactions enthousiastes. Les fans du joueur de l’Al-Ahli d’Arabie Saoudite et les abonnés du couple n’ont pas tardé à adresser leurs félicitations, louant la beauté du moment partagé et souhaitant bonheur et santé à la petite famille.

Cette nouvelle intervient dans un contexte familial heureux pour le joueur algérien, qui semble pleinement épanoui dans sa vie privée. Le couple avait déjà charmé leurs abonnés à plusieurs reprises avec des images de leur quotidien parental, et cette nouvelle étape vient renforcer le lien qui unit cette famille recomposée et harmonieuse.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TAYLOR WARD (@taylorwardx)

Un parcours amoureux sous les projecteurs

Riyad Mahrez et Taylor Ward forment l’un des couples les plus médiatisés de la scène footballistique. Leur histoire a débuté en 2020, avant un mariage civil en janvier 2022. Depuis, ils n’ont cessé de célébrer leur union : un second mariage à Londres en septembre 2023, puis un troisième célébré l’été dernier dans un cadre somptueux au bord du lac de Côme, en Italie.

Dans l’émission « Married To The Game », diffusée sur Prime Video, Taylor confiait son envie d’agrandir la famille : « Avec Ayla, Inaya et Mila, j’ai déjà trois enfants. Je pense que quatre ou cinq serait un bon nombre pour moi. » Une déclaration qui prend aujourd’hui tout son sens.

Alors que Riyad Mahrez poursuit sa carrière en Arabie Saoudite avec le club d’Al-Ahli, où il reste l’un des joueurs africains les mieux rémunérés au monde, cette nouvelle naissance marque un nouveau tournant personnel. En attendant l’arrivée du futur bébé, le footballeur savoure pleinement son rôle de père entouré de ses trois filles, avec toujours la même fierté.