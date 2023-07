« Riyad Mahrez est-il, oui ou non, une légende ? » la toile répond

Avec l’officialisation de son départ de Manchester City, l’international algérien, Riyad Mahrez, a mis fin à un glorieux chapitre dans sa carrière de footballeur.

Titres prestigieux et récompenses individuelles de calibre, Riyad Mahrez a tout raflé lors de son passage en Angleterre et a étoffé, majestueusement, son armoire à trophées.

Sur la toile, et après le départ de Mahrez de City, les internautes ont débattu la question suivante : « Riyad Mahrez, est-il, oui ou non, une légende de la Premier League ? ».

À LIRE AUSSI : Vacances scolaires 2023 : une durée moins longue en Algérie par rapport à certains pays européens ?

Étant l’un des grands artisans du miracle de Leicester en 2016, Mahrez s’est révélé au monde par la grande porte. Par la suite, les titres en Angleterre n’avaient pas de secrets pour le capitaine de l’équipe d’Algérie.

En 2023, Mahrez a touché le Graal ultime du football européen, la Ligue des Champions. Sur le plan africain, Riyad a tout gagné.

Du meilleur joueur africain de l’année à la Coupe d’Afrique des Nations. Un palmarès bien garni qui a permis à des internautes de juxtaposer l’inscription « Légende » au nom de Mahrez.

Apres l’annonce de son départ, on peut constater que les coéquipiers de Mahrez à City s’accordent à dire que » OUI, MAHREZ EST UNE LÉGENDE « . Une opinion partagée par plusieurs journalistes et internautes.

Mahrez est plus une légende de la Premier League que de Manchester City. Son titre avec Leicester, outsider à 1000 /1, restera comme le sommet de sa carrière en club. Et probablement l’un des plus grands moments de l’histoire de cette fantastique ligue. On s’en souviendra. pic.twitter.com/myzfIxt1n5

— Nabil Djellit (@Nabil_djellit) July 19, 2023