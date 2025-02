Riyad Mahrez dans le TOP 50 des sportifs les mieux payés au monde en 2024 : voici combien il gagne

Riyad Mahrez est le seul algérien qui figure dans la liste des 100 sportifs mieux payés au monde. Ses revenus annuels de 52 millions de dollars lui ont permis d’être sur le podium de la liste des sportifs africains les plus riches.

Le site américain Sportico, référence en économie du sport, vient de dévoiler son classement 2024 des 100 sportifs les mieux payés au monde. Sans surprise, c’est Cristiano Ronaldo qui est en tête du classement. En effet, il cumule 215 millions de dollars en salaires et primes, auxquels s’ajoutent 45 millions de revenus publicitaires, pour un total avoisinant les 250 millions d’euros.

Dans cette liste dominée par la légende portugaise, cinq sportifs seulement de nationalités africaines y figurent, dont un Algérien, en l’occurrence Riyad Mahrez.

Combien a gagné Mahrez en 2024 ?

Riyad Mahrez voit ses revenus atteindre des sommets depuis son transfert en Arabie Saoudite. L’international algérien, qui avait déjà empoché 36 millions de dollars en 2023 grâce à son passage à Manchester City et son arrivée à Al-Ahli, a vu ses gains grimper considérablement en 2024.

En effet, l’ailier de 34 ans a engrangé pas moins de 52 millions de dollars, dont la majorité provient directement de son salaire au sein du club saoudien (50 millions). Les 2 millions restants sont issus de ses différents contrats publicitaires, notamment avec des marques de renom comme Nike, mais aussi des partenariats algériens, comme un opérateur téléphonique algérien et une marque de parfums.

Cette augmentation significative de ses revenus illustre parfaitement l’attractivité financière du championnat saoudien, qui continue d’attirer les grandes stars du football mondial avec des salaires particulièrement généreux. Pour le champion d’Afrique 2019, ce choix de carrière s’avère particulièrement lucratif.

Quel est le classement de Mahrez sur le niveau mondial et africain ?

Par ces revenus, Riyad Mahrez occupe la 44e place du classement des sportifs les mieux payés au monde. Sur le niveau africain, figure sur le podium puisqu’il occupe la troisième place.

Le basketteur camerounais Joel Embiid (31e mondial) vient en première position. Le joueur de Philadelphie gagne 58,4 millions de dollars (contre 46,8 millions en 2023) : 48,4 millions en salaires et primes et 10 millions grâce à ses nombreux contrats publicitaires (HyperX, Hulu, Crypto.com, Skechers). Il devance l’Égyptien Mohamed Salah (38e mondial), avec un revenu de 55 millions de dollars, répartis en salaires et primes (35 millions) et en revenus publicitaires (20 millions) grâce aux contrats signés avec Uber, Vodafone, Pepsi ou encore Adidas.

Enfin, le Sénégalais Sadio Mané (67e mondial) et l’autre basketteur camerounais Pacal Siakam (81e mondial), occupent la 4e et la 5e place, avec des revenus respectivement de 45,5 millions dollars et 42 millions dollars.