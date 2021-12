Riyad Mahrez bientôt sous le maillot du PSG ?

Depuis l’arrivée de Djamel Belmadi à la tête du staff technique de notre équipe nationale et cette dernière ne cesse d’enchainer des victoires, des titres, mais aussi des records.

Ce bon parcours et ces excellents résultats ont été obtenus également grâce aux éléments de l’équipe nationale, qui n’ont caché aucun effort et ont tout fourni pour satisfaire le public algérien et hisser haut le drapeau du pays.

Parmi les brillants éléments susmentionnés, figure clairement le capitaine Riyad Mahrez et la star de Manchester City. Ce dernier est toujours sous le feu des projecteurs lors de chaque confrontation avec les Verts, mais aussi avec les Citizens.

À cet effet, et grâce à sa haute performance et son grand jeu sur le terrain, l’allier algérien fait du charme au club Parisien, le Paris Saint-Germain. C’est en tout cas ce qu’affirme le site espagnol Fichajes.net.

Mahrez fait du charme au PSG

En fait, et selon la même source, le Fennec n’a pas encore prolongé son contrat avec les Skyblues qui s’étale jusqu’au juin 2023, ni discuté sur ce sujet avec la direction de son club actuel, une situation dont souhaite profiter le Paris Saint-Germain, qui suit de près la star algérienne depuis un certain moment.

En outre, plusieurs rumeurs parlent sur l’avenir du joueur du PSG, le Français Kylian Mbappé, qui pourrait s’écrire loin de la France. C’est donc un plus pour le club Parisien afin de s’offrir les services du capitaine des Verts, notamment que ce dernier a toutes les qualités sportives pour s’imposer audit club.

Par ailleurs, l’entraineur espagnol Pep Guardiola ne semble pas qu’il va valider le départ de Riyad Mahrez, surtout que plusieurs médias parlent de prolongation de contrat de l’Algérien jusqu’en 2025 avec les Citizens, une décision qui serait intervenue après son très bon début de saison à Manchester City.