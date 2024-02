Riyad Mahrez annonce le lancement de son nouveau projet

Riyad Mahrez a annoncé le lancement de son application « RM26 ». Elle va permettre à ses fans de le suivre quotidiennement.

Riyad Mahrez a annoncé le lancement d’un nouveau projet. En effet, il s’agit d’une application sur les smartphones. L’application « RM26 » sera bientôt disponible sur « Play Store », pour les deux systèmes d’exploitation, « IOS » et « Android ».

Il faut dire que c’est une bonne nouvelle pour les fans du capitaine de l’équipe d’Algérie. Ils auront l’occasion de suivre ses activités sur et en dehors du terrain, mais aussi tout ce qui concerne sa vie privée. Le joueur va partager quotidiennement avec ses « followers » des photos, des vidéos et des coulisses, tout ça en exclusivité sur l’application « RM26 ».

C’est sur ses comptes sur les réseaux sociaux que Riyad Mahrez a annoncé le lancement de son nouveau projet. Il a donné plus de détails sur l’application « RM26 ».

« Salut, je suis content de vous annoncer l’arrivée de ma nouvelle application « RM26 », dédiée à ma vie et mon foot. Je vais fournir un contenu exclusif, des photos, des vidéos et des interviews. Cela va vous permettre d’être plus près à mon quotidien. Vous pouvez aussi bénéficier de mes conseils en direct et analyses pour faire progresser dans votre jeu. La plateforme vous offrir une expérience immersive. Grâce à « RM26 », vous pourrez accéder à des « live calls » et des messages privés pour prolonger votre expérience. La plateforme est le meilleur moyen de rester connecté et vivre pleinement ensemble notre passion pour le foot ». Dira-t-il

