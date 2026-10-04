Mercato : Riyad Mahrez va rejoindre Bounedjah à Al Shamal

Libre depuis son départ d’Al Ahli cet été, Riyad Mahrez a trouvé un nouveau club. L’ailier algérien de 35 ans a donné son accord verbal au club qatari d’Al Shamal, selon Fabrizio Romano. Il y retrouvera notamment son compatriote Baghdad Bounedjah.

Un accord verbal pour un contrat de courte durée

Le journaliste Fabrizio Romano a annoncé l’accord samedi 3 octobre. Selon lui, Mahrez s’est entendu avec Al Shamal sur un contrat de courte durée. Les deux parties doivent encore régler les dernières formalités avant l’officialisation.

Le joueur n’avait plus de club depuis la fin de son contrat avec Al Ahli, en juin. Selon la presse spécialisée, il entretenait sa condition physique à Dubaï en attendant un nouveau défi. Le club qatari n’a pas encore précisé la durée exacte du contrat.

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Bounedjah et la Ligue des champions d’Asie au programme

À Al Shamal, Mahrez retrouvera Baghdad Bounedjah, son ancien coéquipier en sélection. L’attaquant algérien évolue au sein du club qatari depuis 2024. Mahrez y côtoiera aussi d’anciens joueurs de Ligue 1, comme Youssouf Sabaly et Wesley Saïd.

Le club dispute cette saison la Ligue des champions élite de l’AFC. Mahrez connaît bien cette compétition, qu’il a déjà remportée avec Al Ahli. Son expérience pourrait peser dans la campagne asiatique du club qatari.

Un sixième club pour le champion d’Afrique

À 35 ans, Mahrez s’apprête à découvrir le sixième club de sa carrière professionnelle. Il a fait ses débuts en France, à Quimper puis au Havre. Il a ensuite rejoint l’Angleterre, où il a vécu ses plus grandes années.

Avec Leicester City, il a remporté un titre historique de champion d’Angleterre en 2016. À Manchester City, il a ajouté quatre titres de Premier League sous les ordres de Pep Guardiola. Il y a aussi remporté la Ligue des champions en 2023.

Il a rejoint Al Ahli en 2023. Selon la presse spécialisée, il y a disputé 122 matchs, pour 37 buts et 50 passes décisives. Avec l’Algérie, il a remporté la Coupe d’Afrique des nations en 2019.

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