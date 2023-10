Riyad Mahrez adresse un message de solidarité aux Palestiniens

Le capitaine de la sélection nationale, Riyad Mahrez, a affiché sa solidarité avec le peuple palestinien, actuellement en guerre avec les Israéliens. Ce n’est pas une première de la part de l’actuel attaquant d’Al-Ahli Saudi.

L’agression des Israéliens contre les infrastructures et les habitants de la bande de Gaza ont fait plusieurs morts et blessés. Cela a suscité la réaction de ceux qui soutiennent la cause palestinienne. Comme est le cas pour l’international algérien, Riyad Mahrez.

En effet, le capitaine des Verts a affiché sa solidarité au peuple palestinien. Dans une story sur son compte Instagram, il prie pour la Palestine. Il a publié une photo de la mosquée d’Al-Aksa, lieu Saint à Jérusalem, sur laquelle on voit un verset du Coran : « Le secours d’Allah est sûrement proche ».

Soutien de Riyad à la cause palestinienne, ce n’est pas une première

Il faut dire que ce n’est pas la première fois que Riyad Mahrez adresse un message de solidarité au peuple palestinien. En effet, il l’a fait à plusieurs, soit chaque attaque des Israéliens sur les Palestiniens.

A noter que les attaques des Israéliens sur les Palestiens se poursuivent. Selon un communiqué de l’agence de presse palestinienne (Wafa) hier, le bilan provisoire de l’agression israélienne contre la bande de Gaza et la Cisjordanie, en Palestine occupée, a grimpé jusqu’à 576 morts et plus de 2900 blessés.