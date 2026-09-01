Risques majeurs : Zerrouki exige l’activation rapide du mécanisme de diffusion cellulaire

Face au bilan humain et matériel dramatique laissé par les récents feux de forêt qui ont endeuillé plusieurs régions du pays, l’heure est à la refonte de la réponse d’urgence.

Réagissant directement aux failles constatées sur le terrain, le secteur des télécommunications amorce un virage stratégique capital : abandonner la logique de simple réaction au profit d’un modèle strictement préventif et technologique.

C’est dans cet esprit que le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, a donné des instructions fermes pour accélérer la mise en service, dans les délais les plus brefs, du mécanisme de diffusion cellulaire (Cell Broadcast).

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Ce dispositif permettra d’envoyer en temps réel des notifications instantanées et ciblées sur les téléphones portables des citoyens situés dans des zones menacées par une catastrophe imminente.

Changement de doctrine : de la réaction à l’anticipation

Lors d’une réunion de concertation stratégique réunissant l’ensemble des cadres centraux et locaux du secteur, le ministre a formalisé une rupture avec les pratiques passées. Il n’est plus question d’intervenir uniquement une fois les dommages constatés.

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Désormais, le secteur s’aligne sur des protocoles unifiés et préventifs, fondés sur une préparation rigoureuse et une coordination fluide, afin de protéger les infrastructures critiques et d’éviter les pertes humaines.

Logistique renforcée et traçabilité des réseaux

Pour concrétiser cette vision sur le terrain, l’exécutif mise sur un renforcement inédit des capacités logistiques.

Cela se traduira d’abord par la constitution d’un stock stratégique de réserve regroupant des relais mobiles autonomes et des équipements techniques de soutien, prêts à être déployés immédiatement pour garantir la continuité des communications en zone sinistrée.

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Parallèlement, le secteur lance la conception d’un système d’information unifié pour cartographier en temps réel l’ampleur des dégâts matériels, suivre précisément le rythme de rétablissement des réseaux et piloter efficacement la réponse opérationnelle sur le terrain.

En misant sur le Cell Broadcast et une réponse matérielle réorganisée, le secteur des télécommunications entend poser les bases d’une résilience nationale durable face aux aléas climatiques et industriels futurs.