Risques liés à Omicron : « Il faut éviter la surcharge des hôpitaux »

Omicron est sur toutes les lèvres, et il menace toutes les institutions et tous les foyers. Ce dernier variant de la covid-19 est derrière le Tsunami qui dévaste l’Europe et l’Amérique. En Algérie, Omicron gagne du terrain. Il constitue plus de 33 % des contaminations, indique l’IPA.

Si certains voient l’arrivée d’Omicron comme une bonne nouvelle, d’autres restent sceptiques et alertent sur la contagiosité de cette nouvelle souche qui risque de vite surcharger les hôpitaux.

Le Pr Riad Mahiaoui, membre du comité scientifique de suivi et de lutte contre le Covid-19, lors de son passage sur les ondes de Radio Constantine ce 14 janvier 2022, n’a pas hésité à afficher ses craintes. Il a notamment indiqué que l’Algérie compte plus de 4.000 lits d’hôpital qui sont occupés par des patients contaminés au coronavirus.

Bien que le nombre soit inférieur à celui de l’été dernier, ou 18.000 contaminés étaient entassés dans des hôpitaux débordés et en manque d’oxygène, le spécialiste a quand même souligné qu’Omicron est plus contagieux que le Delta, et qu’il risque donc de nous surprendre.

4.300 contaminés dans les hôpitaux

« On enregistre plus de 4.300 malades dans les hôpitaux, un nombre qui n’est pas élevé par rapport à la 3e vague ou l’on enregistrait entre 17.000 et 18.000 malades », a déclaré le Pr Mahiaoui, qui ajoute que « ce qui nous préoccupe aujourd’hui c’est d’éviter un grand nombre de décès ».

Concernant le variant Omicron, le professeur confie que si ce virus « pénètre dans un foyer, il va contaminer tous les membres de la famille ». « La transmission d’Omicron est rapide, et nous déplorons l’abandon des mesures de protection de la part des jeunes et des adolescents ainsi que des sportifs qui pensent qu’ils sont à l’abri de la pandémie ».

Le spécialiste ne manque pas de rappeler que « plusieurs contaminations à la covid-19 ont touché dernièrement le secteur de la Santé ».