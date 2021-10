Risques d’inondations : 28 points noirs recensés à Alger

Avec l’arrivée de l’automne et l’approche de l’hiver, les averses de pluies vont se multiplier et les risques des inondations augmenteront par conséquent. Il n’y a même pas un mois, des orages pluvieux avaient entrainé quelques dégâts notament à Alger et Médéa ou des routes ont été fermées, des maisons inondées et trois morts déplorés dans la wilaya de Msila suite à un déchainement meurtrier et dévastateur des eaux.

Dans ce contexte, la SEEAL a établi une liste des points noirs à surveiller pour prévenir les inondations dans la capitale. 28 points ont été recensés, entre autre : Bab El Oued, Tripoli, Ouedkniss, Bordj El Bahri, Bordj El Kiffan, Bab Ezzouar, Rouiba, port d’Alger ainsi que les trémies. En effet, la capitale Alger connait chaque hiver des inondations dues à l’obstruction des avaloirs et des réseaux d’assainissement.

Des dégâts matériels sont enregistrés, des routes fermées, des embouteillages insupportables envahissent les villes, ce qui est devenu un non-évènement pour la population algéroise. Afin d’y remédier, des solutions ont été proposées par Samir Djendel, responsable des projets et de la maintenance à la SEAAL.

Des projets visant à prévenir les dégâts

Il s’agit notamment de la création « d’une conduite souterraine (projet en cours d’étude) pour acheminer les eaux pluviales de Bab Ezzouar vers la mer, ou encore la réhabilitation des anciens réseaux de voirie des communes ». Cela s’inscrit dans le cadre « du plan d’orientation lié à la prévention des inondations », élaboré en collaboration avec la Direction des Ressources en eau d’Alger.

Dans le même contexte, une journée de sensibilisation a été organisé par la wilaya d’Alger durant laquelle le chef de service d’assainissement dans la même direction, à savoir Nacef Nadir n’a pas manqué à énuméré les différents projets réalisés.

Pour ceux qui ont été achevés, citons : la réalisation d’un collecteur à Oued Ouchayah, un autre de Oued Romane à El-Harrach, un collecteur de Rais Hamidou… D’autres sont en cours de réalisations à l’instar de la réhabilitation de Oued El Hamiz et Oued El-Harrach.

Par ailleurs, le responsable souligne le rôle important des citoyens dans la prévention des dangers des catastrophes naturelles. De ce fait, il appelle à organiser des campagnes de sensibilisation afin de leur expliquer les conduites à adopter lors des inondations et séismes. Enfin, nul ne peut nier l’assistance et l’aide apportée par les citoyens durant les inondations de Beb El Oued en 2001, estime Noureddine Aziez, lieutenant colonel et responsable de la gestion opérationnelle aux services de la Protection civile d’Alger.