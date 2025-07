Risque élevé d’incendies : le ministère de l’Intérieur appelle à la vigilance face à la canicule

Face à la montée des températures dans plusieurs wilayas du pays, le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire tire la sonnette d’alarme. Dans un communiqué publié ce samedi, les autorités mettent en garde contre les risques accrus d’incendies en cette période estivale marquée par une vague de chaleur intense.

« Avec les fortes chaleurs que connaissent de nombreuses régions du pays et la fréquentation accrue des espaces naturels pour les loisirs et la détente, le danger est bien réel », prévient le ministère. Il rappelle que “la moindre étincelle peut déclencher un incendie dévastateur, capable de ravager des hectares de forêt et de mettre en péril des vies humaines et des biens matériels”.

Dans ce contexte, les citoyens sont appelés à la plus grande prudence, à suivre scrupuleusement les consignes de prévention et à coopérer pleinement avec les services de sécurité et de protection civile. En cas de départ de feu ou de comportement suspect, le ministère a mis à disposition deux numéros verts gratuits : 10 21 et 10 70, pour un signalement rapide et efficace.

Prévenir les incendies, une responsabilité collective

Le ministère insiste également sur la responsabilité individuelle et collective dans la prévention des feux de forêt. La saison estivale est propice aux escapades dans les espaces verts, mais chaque geste compte : ne pas jeter de mégots, éviter les feux de camp, ne pas abandonner de déchets inflammables, et rester vigilant à tout comportement imprudent.

Les incendies de forêt, en plus de détruire des écosystèmes entiers et de menacer la biodiversité, ont des conséquences économiques majeures, en particulier pour les agriculteurs et les habitants des zones rurales. Chaque année, des centaines d’hectares sont détruits à cause de négligences évitables.

À travers cet appel à la vigilance, le ministère de l’Intérieur souhaite renforcer la culture de la prévention et rappeler que la lutte contre les incendies ne relève pas uniquement des autorités, mais de la mobilisation de tous les citoyens.