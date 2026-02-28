Algérie : risque maximale d’intoxication à cause de ce produit tunisien

Un lot de sardines à l’huile d’olive de la marque « El Manar » fait l’objet d’un rappel urgent en Algérie et en France. En cause : une concentration d’histamine dépassant les seuils de sécurité, faisant peser un risque sérieux de toxicité pour les consommateurs.

L’alerte est sérieuse et dépasse les frontières. La Direction de la Pêche et de l’Aquaculture de la wilaya d’El Tarf a émis, ce samedi, un avertissement formel concernant un produit de large consommation : les sardines à l’huile d’olive de la marque EL MANAR. Cette décision fait suite à la détection de niveaux d’histamine supérieurs aux normes sanitaires autorisées.

Parallèlement, la plateforme française RappelConso a confirmé le retrait du même lot sur le marché hexagonal, confirmant ainsi l’ampleur internationale de cet incident sanitaire.

Sardines El Manar : Voici le numéro de lot exact à bannir de votre cuisine

Les autorités appellent les consommateurs à la plus grande vigilance et à vérifier leurs placards. Le rappel concerne précisément :

Produit : SARDINES À L’HUILE D’OLIVE 125G X12 EL MANAR

Numéro de Lot : 337/25

Date de Durabilité Minimale (DDM) : 02/12/2030

Code-barres (GTIN) : 6194029100323

Période de commercialisation : Du 5 au 21 janvier 2026

Histamine : Pourquoi ce « poison invisible » résiste même à la cuisson

Selon les données techniques de RappelConso, le taux d’histamine relevé excède les 200 mg/kg. Pour rappel, l’histamine est une molécule issue de la dégradation bactérienne du poisson, souvent due à une rupture de la chaîne du froid avant l’étape de mise en conserve.

Le danger réside dans sa résistance : ni la cuisson, ni la stérilisation thermique en usine ne permettent de détruire l’histamine une fois qu’elle est présente. Le risque de « pseudo-allergie » alimentaire est donc immédiat après ingestion.

Visage rouge, nausées, vertiges : Comment reconnaître l’intoxication aux sardines ?

L’intoxication histaminique se manifeste rapidement (de 30 minutes à quelques heures après le repas). Les symptômes incluent :

Rougeurs au visage et sensation de chaleur intense.

Céphalées (maux de tête), nausées et vomissements.

Douleurs abdominales et diarrhée.

Dans les cas graves : troubles respiratoires ou chute de tension.

Si l’évolution est généralement favorable en quelques heures, les autorités sanitaires recommandent aux personnes présentant ces symptômes de consulter d’urgence.

Réactions des organisations de défense des consommateurs

En Algérie, l’organisation « Himayatec » a immédiatement relayé l’alerte, insistant sur le caractère préventif de cette mesure.

Elle exhorte les commerçants à retirer immédiatement les boîtes correspondantes de leurs rayons et appelle les citoyens à la vigilance stricte sur le numéro de lot, étant donné que la date de validité lointaine (2030) pourrait favoriser une consommation accidentelle dans le futur.

En France, le produit était distribué par de grandes enseignes telles que Leclerc et Carrefour. La procédure de rappel restera ouverte jusqu’au 21 mars 2026.