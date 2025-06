Rima Hassan s’inspire de Larbi Ben M’hidi pour briser le blocus israélien sur Gaza

Alors que l’accès à Gaza reste limité, l’eurodéputée LFI Rima Hassan a décidé d’embarquer, en compagnie de l’activiste suédoise Greta Thunberg, dimanche sur un bateau humanitaire. Cette démarche a pour objectif de dénoncer le blocus humanitaire, le génocide en cours et sensibiliser l’opinion mondiale et internationale.

Malheureusement, l’objectif de Madleen ne pourra pas être atteint. Le bateau humanitaire, et ses douze membres d’équipage, qui tentait de rejoindre Gaza, a été dérouté dans la nuit du dimanche au lundi par les autorités israéliennes.

Pour sa lutte visant à briser le blocus israélien sur Gaza et faire tomber « le mur de la peur » entourant la cause palestinienne, Rima Hassan puise son inspiration chez Larbi Ben M’Hidi, une figure emblématique de la Révolution algérienne.

Alors qu’elle naviguait à bord du navire humanitaire Madleen, aux côtés de plusieurs autres activistes, pour tenter de percer le blocus, l’eurodéputée franco-palestinienne a fait référence à l’un des six chefs historiques de la révolution algérienne, Larbi Ben M’Hidi. Notamment, en citant l’une de ses célèbres phrases : »Mettez la Révolution dans la rue, vous la verrez reprise par tout un peuple« .

« Quand ils procéderont à notre arrestation, je les regarderai comme Larbi Ben M’Hidi a regardé les colonisateurs de sa terre : sereine, assurée de la libération de la Palestine. Ils sont les occupants de cette terre, nous sommes ses racines », écrit-elle sur un post sur le réseau social X.

L’Organisation Freedom Fotilla Coalition a annoncé en ce lundi que le bateau humanitaire Madleen, affrété pour Gaza, a été intercepté par l’armée israélienne. Parti d’Italie, le 1er juin, avec pour objectif de briser le blocus israélien; le voilier se dirigeait vers Gaza après une escale en Égypte.

All the passengers of the ‘selfie yacht’ are safe and unharmed. They were provided with sandwiches and water. The show is over. pic.twitter.com/tLZZYcspJO

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 9, 2025