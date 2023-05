Rifka réunit une foule impressionnante pour l’ouverture de son 3ème El Padre à Boumerdes

Une immense foule s’est rassemblée aujourd’hui, mardi 09 mai, à l’occasion de l’ouverture d’un nouveau restaurant nommé a l’effigie du père du célèbre influenceur algérien, Rifka.

La chaîne de fast-food « El Padre » s’agrandit et compte désormais 3 restaurants dans trois différentes localités : Sidi Yahya, Ain Lah et Boumerdes. Le nouveau restaurant est situé à côté de l’agence Ooredoo de Boumerdes.

C’est via le compte Instagram de Rifka que l’ambiance lors de l’ouverture de ce nouveau restaurant a été partagée. Un grand nombre de personnes étaient présentes pour assister à l’inauguration du local.

Parler de l’Algérie pour faire de l’audience, la nouvelle recette des influenceurs

Au cours des dernières années, les réseaux sociaux ont connu une croissance exponentielle, avec un nombre toujours croissant d’utilisateurs et d’influenceurs cherchant à augmenter leur portée et leur influence.

Ces derniers temps, l’Algérie est devenue la nouvelle destination en vogue pour ces voyageurs. Le pays étant riche en patrimoine culturel et historique, il offre une grande variété d’opportunités à explorer et à partager sur les réseaux sociaux.

Les réseaux sociaux sont devenus le terrain de jeu favori des influenceurs et créateurs de contenu pour partager leur découverte de nouveaux endroits et expériences. Bien que certains Algériens apprécient ce nouveau regard sur leur pays et les découvertes qu’ils font grâce à ces influenceurs, d’autres sont plus sceptiques quant à l’impact de cette popularité grandissante sur l’Algérie.