Rifka, l’influenceur devenu entrepreneur puis ambassadeur du Real Madrid en Algérie

Le Real Madrid va lancer un programme de football éducatif en Algérie. L’ambassadeur du prestigieux club espagnol dans notre pays n’est autre que l’influenceur Farouk Boudjemline, connu sous le nom de Rifka.

Qui ne connait pas Rifka ? Ce jeune prodige des réseaux sociaux, avec son énergie débordante et son humour décalé, a conquis le cœur de toute une génération. Rifka, c’est un peu le meilleur ami qu’on aimerait tous avoir !

Après avoir fait sensation sur les réseaux, Farouk Boudjemline, a décidé de passer à la vitesse supérieure en se lançant dans l’entrepreneuriat. Après une série de restaurants qui ont fait le buzz, et le lancement de sa propre marque de chips, Rifka vient de franchir un nouveau cap, devenant ambassadeur du Real Madrid en Algérie.

Qui est le programme de football éducatif que va lancer le Real Madrid en Algérie ?

La Fondation du Real Madrid vient d’annoncer le lancement d’un programme novateur en Algérie, prévu pour janvier 2026. En partenariat avec MENA Elite Sports, ce « Programme de Football Éducatif » vise à former 150 jeunes Algériens en combinant excellence sportive et développement personnel.

Le projet, officiellement présenté à Madrid en présence d’Emilio Butragueño, directeur des relations institutionnelles du club, s’appuie sur la méthodologie madrilène « Pour une véritable éducation : Valeurs et sport ». Cette approche met l’accent sur des valeurs fondamentales comme le respect, l’effort collectif et la discipline.

Le programme débutera à Alger avant de s’étendre progressivement à Oran, Sétif et Tizi-Ouzou. Les participants bénéficieront d’un encadrement professionnel et d’une formation complète inspirée de la philosophie du Real Madrid, alliant développement sportif et formation humaine.

Et c’est Rifka qui a été désigné ambassadeur de ledit projet en Algérie. Cela souligne la volonté d’impliquer des personnalités influentes pour promouvoir cette initiative auprès de la jeunesse algérienne. Ce projet ambitieux vise à former une nouvelle génération de joueurs alliant compétences sportives et valeurs humaines.

Du restaurant familial aux chips virales : l’ascension fulgurante de Rifka

Farouk Boudjemline, plus connu sous le nom de Rifka, transforme sa notoriété digitale en véritable empire entrepreneurial en Algérie. L’influenceur a d’abord marqué le secteur de la restauration avec le lancement d' »El Padre », une chaîne de restaurants rendant hommage à son père, suivie de « La Madré », en l’honneur de sa mère.

Son réseau compte désormais plus de 10 établissements à travers l’Algérie, tous reconnus pour leur ambiance chaleureuse et leurs saveurs authentiques basées sur des recettes familiales. Cette réussite témoigne non seulement d’un succès commercial, mais aussi d’une histoire profondément humaine.

Plus récemment, Rifka s’est lancé dans l’industrie du snacking avec Rifkus, sa marque de chips. Le produit, décliné en dix saveurs différentes, se démarque par son packaging innovant et sa communication décalée. Le succès est immédiat : en une semaine seulement, le compte Instagram de la marque atteint plus de 208 000 abonnés.

La clé de cette réussite réside dans la parfaite compréhension de sa cible par Rifka, qui mêle habilement créativité, humour et authenticité dans chacun de ses projets. Une stratégie qui lui permet de continuer son expansion dans le monde entrepreneurial algérien.