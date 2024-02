Rifka, l’entrepreneur algérien inaugure El Padré à Chlef

Le jeune influenceur algérien, Farouk Boudjemline, mieux connu sous le nom de Rifka, continue de marquer son empreinte dans le monde entrepreneurial avec l’ouverture récente de son dernier restaurant à Chlef. Cet événement fait suite au succès retentissant de son premier établissement, « El Padre », déjà implanté dans plusieurs wilayas du pays.

« El Padre » n’est pas un nom inconnu pour les amateurs de saveurs uniques et de convivialité. Avec déjà deux restaurants à Alger et un à Boumerdes, la chaîne de fast-food « El Padré » a su conquérir le cœur des gourmands en offrant une expérience culinaire exceptionnelle, que ce soit pour une sortie en famille ou entre amis.

L’inauguration du nouveau restaurant à Chlef a attiré une foule impressionnante, mélangeant jeunes et moins jeunes, pour célébrer ce nouveau jalon dans la carrière culinaire de Rifka. La joie et la bonne humeur étaient palpables, créant une atmosphère chaleureuse et festive qui caractérise l’univers de ce jeune entrepreneur.

« El Padré » : Une expansion fulgurante dans quatre localités

La chaîne de fast-food « El Padré » s’agrandit et étend son empreinte culinaire avec l’inauguration réussie du quatrième restaurant, cette fois-ci à Chlef. Cela porte le nombre total d’établissements à quatre, répartis stratégiquement dans trois différentes localités : Sidi Yahya, Ain Lah, Boumerdes, et désormais Chlef.

L’annonce de cette expansion a été faite de manière immersive via le compte Instagram de Rifka, où une pléthore de photos et de vidéos ont capturé l’excitation et l’énergie positive lors de l’inauguration du nouveau restaurant. La présence massive de personnes démontre l’engouement du public pour la cuisine unique et l’ambiance conviviale proposées par « El Padré ».

En somme, l’influenceur algérien Rifka prouve une fois de plus sa capacité à créer des expériences culinaires mémorables et à fédérer une communauté de gourmands autour de sa passion pour la gastronomie. Avec une expansion aussi rapide, « El Padré » s’affirme comme une référence incontournable dans le paysage de la restauration rapide en Algérie, laissant présager un avenir prometteur pour ce jeune chef d’entreprise visionnaire.