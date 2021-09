Rifka est-il visé par un mandat d’arrêt ?

Le voyage de Rifka à Dubaï, pendant la fermeture des frontières, n’est pas passé inaperçu pour la justice algérienne qui vient de le condamner à de la prison ferme.

En effet, l’influenceur algérien Farouk Boudjemline, connu sous le pseudonyme de Rifka, a été condamné par Contumace, hier mercredi, à deux ans de prison ferme par le tribunal d’El Harrach, dans la banlieue ouest d’Alger.

Très connu sur la scène médiatique avec plus de 3.8 millions d’abonnés, Rifka fait face à de lourdes accusations. Le jeune influenceur est accusé d' »escroquerie » et de « faux et usage de faux ». Un mandat d’arrêt a été lancé à son encontre par le même tribunal.

Rifka n’est pas le seul accusé dans cette affaire

Cette affaire remonte, au début d’année, à la période où les frontières étaient fermées en raison de la pandémie du coronavirus. Selon nos sources, Rifka aurait trafiqué une autorisation de sortie, en complicité avec une agence de voyage émirati basée en Algérie.

D’autres personnes sont également poursuivies dans cette affaire. Il s’agit d’un ancien animateur de télévision ainsi que l’influenceur l’ayant accompagné à Dubai, Hichem Donaf, Alias Hichem DN. Ce dernier est également visé par un mandat d’arrêt.

Pour rappel, le voyage de Rifka à Dubaï avait créé une vague d’indignation parmi les internautes algériens sur les réseaux sociaux. Les membres de la diaspora étaient les premiers à dénoncer le voyage de l’influenceur puisqu’ils étaient les premiers touchés par la fermeture des frontières.