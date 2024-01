« Rien n’empêche de critiquer l’équipe d’Algérie », Hafid Derradji

Hafid Derradji est actuellement en Algérie pour animer des conférences dans de différentes universités du pays. Il a accordé une déclaration aux médias algériens.

Le célèbre commentateur algérien de beIN Sports est connu pour être un journaliste qui ne mâche pas ses mots. Il n’hésite pas à critiquer le sélectionneur national Djamel Belmadi et les instances du football national. Il affirme que personne ne l’empêche de le faire car la critique fait partie du métier journalistique.

« Critiquer, ça ne veut pas dire qu’on n’aime pas notre sélection nationale. Lorsqu’on critique, c’est pour faire en sorte d’améliorer les choses et accomplir notre boulot médiatique. Que ce soit le président de la république ou le premier ministre, en tant que journalistes, nous pouvons se permettre à faire une critique, à condition qu’elle soit objective et dans le cadre du respect. Moi aussi, je ne peux pas plaire à tout le monde car je peux faire l’objet des critiques ». Dira-t-il.

Comment voit Derradji les chances des Verts dans la CAN-2023 ?

Poursuivant sa déclaration, Hafid Derradji parle des chances de l’équipe d’Algérie lors de la CAN-2023. Il s’attend à des joueurs algériens revanchards car ils auront à cœur de rectifier le tir après une dernière CAN ratée et une élimination de la Coupe du Monde-2022.

« Je pense que les Verts seront sous pression après les deux grands échecs au début de l’année 2022. Je pense aussi que les joueurs auront une revanche à prendre lors du tournoi africain. Ils auront à cœur de rectifier le tir après les deux désillusions lors de la dernière CAN et dans les barrages des éliminatoires pour la Coupe du Monde-2022 ». A-t-il indiqué.

Et d’ajouter : « Je suis persuadé que les joueurs ne vont ménager aucun efforts pour triompher en Côte d’Ivoire. Ils ont le potentiel pour aller le plus loin possible dans la compétition. Après, je ne sais pas si certains détails joueront en leur défaveur. Je cite, entre autres, l’état de la pelouse, le climat ou encore la chance ».