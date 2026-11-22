À l’occasion d’un rassemblement organisé à la salle omnisports de M’dioni à Oran, la secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), Louisa Hanoune, a appelé les autorités à intervenir pour « clore le dossier des Ridjal El Fadjr, y compris en abandonnant les poursuites judiciaires engagées contre la journaliste Hadda Hazem, qui n’a fait qu’exprimer son opinion sur la question de l’éducation de nos enfants ».

Dans le même sillage, la responsable politique s’est interrogée sur l’inaction des autorités face à d’autres événements : « En revanche, je trouve illogique qu’aucune instance ne réagisse après qu’une ressortissante égyptienne est venue faire des déclarations, diffuser son idéologie et s’ingérer dans les affaires de notre pays lors d’un rassemblement de rue. Un parti ou un intellectuel algérien pourrait-il organiser un rassemblement de rue à l’étranger ? »

Louisa Hanoune a par ailleurs salué la posture de l’influenceur à l’origine de l’initiative, qui « s’est excusé pour son appel aux « enfants de l’aube » après avoir pris conscience de la dangerosité de la sortie des enfants vers les mosquées le matin, sans tuteur ni frère aîné, au regard des risques encourus et de la sécurité publique ».

Elle a tenu à lui rendre hommage « pour son sens des responsabilités et son courage, car toute activité concernant les mineurs est soumise aux dispositions de la loi et de la Constitution visant à protéger les droits de l’enfant et à encadrer la jeunesse ».

Pénuries et crise du pouvoir d’achat

Sur le plan socio-économique, la patronne du PT a reconnu la difficulté de mobiliser des citoyens avant tout préoccupés par les pénuries de produits de première nécessité, tels que la pomme de terre et l’huile de table. Elle a plaidé pour une résolution de cette crise par la planification et l’anticipation avant l’apparition des tensions, appelant à éviter le bricolage ainsi que les solutions purement répressives et judiciaires.

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Elle a rappelé que de lourdes peines avaient déjà été prononcées par le passé à l’encontre de petits commerçants, sans pour autant empêcher la réapparition des pénuries, des dysfonctionnements du marché, des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et de la spéculation. Elle a ainsi exigé des mesures concrètes ainsi que la protection des petits agriculteurs.

Enjeux locaux et questions nationales

Enfin, Louisa Hanoune a remercié les militants de son parti pour leur campagne de proximité menée à travers les communes de la wilaya afin d’expliquer le programme du PT, en témoignait la forte affluence enregistrée lors de ce meeting.

Elle a précisé que la participation de sa formation politique s’est limitée à la présentation d’une liste de candidats pour l’Assemblée populaire de wilaya (APW), dans le but de défendre son programme, de faire entendre sa voix sur le développement local et de dénoncer les décisions néfastes, à l’image de « l’anarchie totale dans l’octroi des permis de promotion immobilière au cœur de quartiers résidentiels, sans la moindre considération pour les normes d’urbanisme et d’aménagement du territoire ».

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La secrétaire générale a également passé en revue les positions de son parti sur des dossiers nationaux, notamment la loi de finances, ainsi que sur des questions régionales et internationales.