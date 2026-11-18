La polémique autour de la campagne « Ridjal El Fadjr » arrive au tribunal. Hadda Hazem, directrice du quotidien El Fadjr, comparaîtra le 29 novembre sur plainte du ministère des Affaires religieuses. Elle avait critiqué cette initiative, qui invite les enfants à prier l’aube à la mosquée.

Hadda Hazem jugée le 29 novembre : ce que l’on sait de la plainte

Hadda Hazem comparaîtra le dimanche 29 novembre 2026, selon le quotidien Echorouk. Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a déposé plainte contre la directrice d’El Fadjr. Cette plainte fait suite à ses propos sur la campagne « Ridjal El Fadjr ».

Le ministère avait d’abord réagi publiquement à la polémique. Il affirme qu’il assumera pleinement son rôle de protection des imams et des lieux sacrés de l’islam. Il vise des déclarations de la journaliste, qu’il juge offensantes pour les mosquées et les imams.

La procédure passe par une citation directe. Elle permet au plaignant de saisir directement le tribunal, sans enquête préalable d’un juge d’instruction. Hadda Hazem reste présumée innocente jusqu’au jugement.

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Campagne « Ridjal El Fadjr » : ce qu’a dit Hadda Hazem

Des responsables de mosquées ont lancé récemment la campagne « Ridjal El Fadjr », les « hommes de l’aube ». Elle encourage les enfants et les jeunes à assister régulièrement à la prière collective de l’aube. Ses promoteurs veulent aussi renforcer le lien des plus jeunes avec la mosquée.

L’initiative a rapidement circulé en Algérie, puis au-delà des frontières. Elle a reçu le soutien de plusieurs instances religieuses, dont l’Union internationale des savants musulmans. Elle a aussi lancé un débat sur les réseaux sociaux, autour de la présence d’enfants à la mosquée avant l’aube.

Hadda Hazem a exprimé ses réserves lors d’un direct sur TikTok. Elle a mis en avant le sommeil des enfants, leur concentration et leur scolarité. Selon elle, des enfants réveillés en pleine nuit risquent de s’endormir en classe.

La journaliste a aussi évoqué les risques que pourraient courir les enfants dans certains lieux de culte. Elle a cité des affaires d’agressions sexuelles commises dans des mosquées. Ces propos ont rapidement suscité des réactions dans les milieux religieux et sur les réseaux sociaux.

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Affaire « Ridjal El Fadjr » : les imams et un député réclament des suites judiciaires

Le 15 novembre, le Conseil national indépendant des imams et fonctionnaires des Affaires religieuses a dénoncé des déclarations « provocatrices ». Selon ce syndicat, la journaliste a présenté les mosquées comme un danger pour les enfants. Il lui reproche aussi d’avoir rabaissé les imams.

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Le syndicat liste cinq griefs. Il cite l’atteinte à l’image de la mosquée et un discours de haine envers ses fidèles. Il dénonce aussi la diffusion de fausses informations. Il ajoute l’atteinte à la dignité des imams et l’accusation selon laquelle le secteur recruterait des personnes en échec scolaire.

Le Conseil demande au procureur général d’ouvrir une enquête. Il appelle aussi le ministère à prendre « une position claire ». Son texte rappelle toutefois que la protection des enfants reste une responsabilité partagée. Selon lui, la loi doit traiter les abus éventuels, « où qu’ils se produisent », au cas par cas et sans généralisation.

La polémique a aussi gagné l’Assemblée populaire nationale. Le député Omar Maamar a adressé une question écrite au ministre de la Justice, Lotfi Boudjemaa. Il l’interroge sur les suites judiciaires des déclarations et campagnes qui critiquent ces initiatives religieuses et éducatives.

Le député s’appuie sur la Constitution, notamment sur son article 2, qui fait de l’islam la religion de l’État. Il invoque aussi les dispositions sur la protection de l’identité nationale. Notre article sur la question écrite d’Omar Maamar détaille sa démarche.