Richesses nationales : le PT dénonce le retour du « pillage étranger »

Le parti des travailleurs a de nouveau critiqué, ce dimanche 26 décembre 2021, les dernières orientations du gouvernement sur le plan économique, dont notamment le secteur industriel et celui des services.

Dans un communiqué rendu public ce dimanche, à l’issue de la réunion du Bureau politique du parti tenue les 17 et 18 décembre, Comité central du PT a évalué la situation générale dans le pays. Sur le volet économique, le parti de Louïsa Hanoune est longuement revenu sur les dernières orientations du gouvernement.

Citant des données certaines, les membres du Comité central du parti ont affirmé « le caractère désertificateur de l’orientation du gouvernement sur le plan économique, notamment industriel et des services ».

Il s’agit de « la décision de retour à la privatisation et au prétendu partenariat avec les étrangers et qui programme le retour au pillage étranger et la prédation de l’argent public et de la propriété nationale dans tous les secteurs de l’industrie ».

« Contrats de concession des mines d’or de Tamanrasset » : les interrogations du PT

À ce propos, le PT site les secteurs « des matériaux de construction, des mines, des services, des banques et assurances, de l’eau, du transport aérien et maritime (Air Algérie qui commence à être démantelée à travers sa filialisation, Tassili Airlines, l’Algérienne des Eaux, le Métro d’Alger, le Tramway, etc.…).

Concernant le secteur des mines, le parti des travailleurs s’est interrogé sur « quant aux résultats et objectifs » des « contrats de concession des mines d’or de Tamanrasset et les récentes annonces d’appels d’offres nationaux et internationaux sur les mines d’or dans la même wilaya et aussi dans la wilaya de Tindouf ».

Cela soulève, selon la même source « plusieurs interrogations quant à leurs résultats et objectifs », d’autant plus que « l’entreprise publique Enor ayant une expérience dans le domaine est en faillite ».

« Retour à la politique qui a instauré le pillage étranger de nos richesses nationales »

À travers ce constat, le Comité central du PT « s’étonne du retour à la politique qui a instauré le pillage étranger de nos richesses nationales au cours, surtout, de ces deux dernières décennies, exposant notre pays aux risques des crises financières internationales du fait de la privatisation des banques ».

En outre, le parti de Hanoune n’a pas hésité d’affirmer que « cette politique est similaire à la politique qui a été appliquée en Égypte à la fin des années 70 et dans les années 80, et que les Égyptiens appelaient la politique de soumission »

Or, « le gouvernement actuel de notre pays a choisi cette approche de sa propre volonté et non par contrainte du FMI qui a exprimé sa satisfaction, ce qui confirme le caractère antinational et antipopulaire de l’orientation actuelle », dénonce le parti des travailleurs.